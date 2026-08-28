Lansia Tewas Korban Kerusuhan di Pejompongan Jakpus Sempat Dibawa ke RS Mintohardjo

JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengungkap bahwa Bambang Setiawan Lansia Penjual Cermin di Pejompongan Jakpus sempat dibawa ke Rumah Sakit (RS) Mintohardjo dalam keadaan pingsan.

Bambang merupakan korban meninggal dalam dalam kerusuhan di wilayah Pejompongan pada Kamis malam (27/8).

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto menyampaikan bahwa korban dievakuasi oleh petugas dari Biddokkes Polda Metro Jaya.

Namun, evakuasi sempat terkendala karena eskalasi di lokasi kerusuhan. Sehingga petugas menunggu sampai situasi benar-benar aman.

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”Pada saat lokasi itu sudah diamankan, Biddokkes Polda Metro Jaya mengevakuasi seseorang laki-laki yang dalam kondisi pingsan,” terang Budi dalam konferensi pers di Markas Polda Metro Jaya pada Jumat malam (28/8).

Sayangnya, nyawa korban tidak dapat diselamatkan meski dibawa dari lokasi kerusuhan ke rumah sakit terdekat di Kawasan Bendungan Hilir (Benhil).

Petugas medis di RS Mintohardjo menyatakan bahwa korban yang dievakuasi dalam keadaan pingsan, telah meninggal dunia.

”Pada saat penanganan di rumah sakit, yang bersangkutan meninggal dunia,” ucap Budi.

Karena itu, jenazah korban akhirnya dibawa ke RS Kramat Jati. Polda Metro Jaya ikut berduka cita atas berpulangnya korban.