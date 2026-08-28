Hingga Jelang Subuh, Massa Masih Berkerumun di Halte Petamburan dan Jalan Layang Slipi

Massa masih berkerumun di sejumlah titik sekitar Slipi dan Petamburan, Jakarta, hingga Jumat dini hari setelah aksi di sekitar Gedung DPR/MPR RI. (antara)
JawaPos.com - Massa yang belum diketahui dari mana asalnya masih berkerumun di sejumlah titik sekitar Slipi dan Petamburan, Jakarta, hingga Jumat dini hari setelah aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sekitar Gedung DPR/MPR RI.
Hingga pukul 03.00 WIB, keramaian masih terlihat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, terutama di sekitar Halte Petamburan dan jalan layang Slipi.
Sejumlah orang terlihat berkumpul di sisi jalan, sedangkan pergerakan massa sempat terjadi ke arah simpang Slipi dan Pejompongan.
Sejumlah benda juga terlihat terbakar di badan jalan di tengah keramaian tersebut.
Sementara itu, ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto di depan pintu masuk kompleks Gedung DPR/MPR RI masih ditutup.
Arus kendaraan dari arah Semanggi tidak dapat melintas di depan kompleks parlemen dan dialihkan melalui Jalan Gerbang Pemuda.
Di sekitar Halte Petamburan, sejumlah warga terlihat berhenti dan mengabadikan situasi menggunakan telepon genggam.
Kondisi lalu lintas di kawasan tersebut belum sepenuhnya normal. Sejumlah pengendara sepeda motor terlihat melawan arah di jalan layang Slipi, di depan Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, menuju simpang Slipi.
Gas air mata juga sempat terasa di sekitar kawasan tersebut pada Jumat dini hari.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!