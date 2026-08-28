Hingga Jelang Subuh, Massa Masih Berkerumun di Halte Petamburan dan Jalan Layang Slipi

JawaPos.com - Massa yang belum diketahui dari mana asalnya masih berkerumun di sejumlah titik sekitar Slipi dan Petamburan, Jakarta, hingga Jumat dini hari setelah aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sekitar Gedung DPR/MPR RI.

Hingga pukul 03.00 WIB, keramaian masih terlihat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, terutama di sekitar Halte Petamburan dan jalan layang Slipi.

Sejumlah orang terlihat berkumpul di sisi jalan, sedangkan pergerakan massa sempat terjadi ke arah simpang Slipi dan Pejompongan.

Sejumlah benda juga terlihat terbakar di badan jalan di tengah keramaian tersebut.

Sementara itu, ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto di depan pintu masuk kompleks Gedung DPR/MPR RI masih ditutup.

Arus kendaraan dari arah Semanggi tidak dapat melintas di depan kompleks parlemen dan dialihkan melalui Jalan Gerbang Pemuda.

Di sekitar Halte Petamburan, sejumlah warga terlihat berhenti dan mengabadikan situasi menggunakan telepon genggam.

Kondisi lalu lintas di kawasan tersebut belum sepenuhnya normal. Sejumlah pengendara sepeda motor terlihat melawan arah di jalan layang Slipi, di depan Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, menuju simpang Slipi.