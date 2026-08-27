Demo di DPR Hari Ini, Perhatikan Pengalihan Arus dan Rekayasa Lalu Lintas dari Polisi

Barisan polisi berjaga saat demo aksi mahasiswa di Jalan Sudirman saat ingin menuju Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/8/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Polda Metro Jaya telah melakukan mitigasi aksi demo di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, hari ini (27/8). Masyarakat yang hendak melintasi area tersebut diminta memperhatikan pengalihan arus dan rekayasa lalu lintas (lalin).
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah menyampaikan bahwa sejauh ini arus lalu lintas masih normal. Namun demikian, pengaturan arus dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan kondisi dan situasi di lapangan.
”Pengaturan maupun pengalihan arus akan dilakukan secara situasional sesuai perkembangan di lapangan,” ungkap Firman.
Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian sudah memetakan sejumlah titik yang berpotensi padat. Salah satunya adalah pusat konsentrasi massa aksi di Jalan Gatot Subroto atau pintu utama Komplek DPR.
Berkaitan dengan rekayasa lalu lintas, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Arif Fazrulrahman menyampaikan, belum ada rekayasa lalu lintas yang disiapkan secara khusus.
Pihaknya hanya mengimbau warga yang tidak memiliki kepentingan di sekitar DPR untuk mempertimbangkan jalur dan rute alternatif saat melakukan aktivitasnya hari ini.
Imbauan itu disampaikan untuk mengantisipasi eskalasi massa aksi dan perkembangan situasi di lapangan yang memerlukan pengaturan maupun pengalihan arus lalu lintas.
Lebih lanjut, Arif meminta masyarakat tidak mudah terpancing informasi yang beredar menjelang aksi. Apalagi informasi liar tanpa sumber jelas di media sosial (medsos).
”Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya,” terang Arif.
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Jawa Pos
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