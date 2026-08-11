Kemenko Polkam Ganti Baru Motor Jurnalis yang Hilang saat Liputan Penanggulangan Karhutla

Jurnalis iNews Media Group Danan, menerima sepeda motor baru dari Kemenko Polkam pada Selasa (11/8). (Kemenko Polkam)
JawaPos.com - Jurnalis iNews Media Group, Danandaya Arya Putra, mendapat sepeda motor baru dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pada Selasa (11/8). Motor baru itu diberikan setelah Danan kehilangan motornya saat liputan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin (11/8).
Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menyerahkan secara langsung motor tersebut. Menurut Eko, motor baru itu diberikan sebagai bentuk kepedulian Kemenko Polkam terhadap Danan.
”Bantuan ini sekaligus menjadi bentuk perhatian Kemenko Polkam terhadap kebutuhan jurnalis dalam menjalankan tugas,” kata Eko.
Atas perhatian yang diberikan oleh Kemenko Polkam, Danan mengaku sangat bersyukur. Dia tidak menyangka akan mendapat ganti motor baru dari Kemenko Polkam. Danan menyampaikan bahwa motor sangat penting bagi dirinya. Sebab, kendaraan itu yang sehari-hari digunakan untuk menjalankan tugas liputan di Jakarta.
”Alhamdulillah, hari ini saya sudah menerima sepeda motor baru dari Bapak Menko Polkam (Djamari Chaniago) untuk menunjang kebutuhan mobilitas saat menjalankan tugas jurnalistik,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, nasib malang dialami Danan. Dia mengaku menyadari motornya sudah hilang setelah selesai melaksanakan tugas liputan kemarin sore. Motor berjenis Honda Beat dengan plat nomor B 4499 KKM itu raib dari lokasi parkir di Jalan Medan Merdeka Barat.
”Kebetulan saya sampai di Kemenko Polkam sekira pukul 13.13 WIB. Posisi motor saya parkir di trotoar karena memang kalau ada agenda (liputan di Kemenko) Polkam sering dijadikan parkir di lokasi itu,” ucap Danan kemarin.
Usai memarkir kendaraannya, Danan mengaku, langsung masuk ke area Kantor Kemenko Polkam untuk melaksanakan tugas liputan. Setelah rapat selesai dan konferensi pers tuntas, dia sempat menggarap hasil liputan di area masjid Kemenko Polkam. Saat hendak pulang usai menuntaskan tugas tersebut, Danan menyadari motornya sudah tidak ada di lokasi terakhir dia tinggalkan.
”Nah ketika selesai ngetik, saat saya kembali ke parkiran, ternyata motor saya udah nggak ada,” ujarnya.
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