Diskominfo Buka Suara Soal Isu Dugaan OTT KPK di Pemkab Bogor

Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal. (Radar Bogor/ JPG)
JawaPos.com - Kabar mengenai dugaan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor beredar pada Kamis (20/8).
Dikutip Radar Bogor (Jawa Pos Group), informasi yang beredar menyebutkan, sejumlah pejabat Pemkab Bogor dari unsur dinas hingga badan diduga diamankan dalam operasi yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.
Namun, hingga Kamis sore, belum ada keterangan resmi dari KPK maupun Pemkab Bogor yang membenarkan kabar tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal mengatakan, pihaknya belum memperoleh informasi resmi mengenai dugaan OTT KPK tersebut.
Bambang menyebut, kabar mengenai adanya OTT memang beredar di tengah masyarakat.
Akan tetapi, informasi tersebut belum disertai konfirmasi dari lembaga yang berwenang.
"Isu beredar seperti itu, tapi belum ada info apapun dari lembaga resmi," kata Bambang saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Kamis (20/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang setelah muncul kabar bahwa operasi KPK diduga menyasar sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bogor.
Kabar yang beredar kemudian mengerucut pada salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berbentuk badan di lingkungan Pemkab Bogor.
Meski demikian, belum terdapat keterangan resmi mengenai siapa pejabat yang disebut-sebut terjaring dalam operasi tersebut maupun perkara yang menjadi dasar dugaan OTT.
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Jawa Pos
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