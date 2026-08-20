Gangguan KRL Bogor dan Tangerang Kamis Pagi, Jalur Tunggal Diberlakukan

JawaPos.com - Layanan Commuter Line lintas Bogor dan Tangerang mengalami keterlambatan pada Kamis (8/7) pagi akibat gangguan sarana KRL akibat adanya sepeda motor tertamper kereta.

Insiden ini berdampak langsung pada penumpukan antrean kereta di sejumlah stasiun. KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pengguna jasa selama jam sibuk pagi hari.

Insiden Tertemper di Lintas Cawang dan Rawa Buaya

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, mengungkapkan bahwa keterlambatan pada lintas Bogor terjadi setelah satu armada kereta tertemper warga di area jalur rel.

"Commuter Line No. 1183 relasi Bogor - Jakarta Kota tertemper orang di lintas Cawang-Tebet yang menyebabkan kerusakan pada sistem pengereman," ujar Leza, Kamis (20/8).

Sementara itu, gangguan di lintas Tangerang disebabkan oleh insiden serupa yang melibatkan kendaraan bermotor di area perlintasan sebidang liar.

"Commuter Line No. 1914 relasi Duri - Tangerang tertemper sepeda motor di perlintasan tidak resmi. Kejadian ini juga menyebabkan rusaknya pada bagian depan KRL," lanjutnya.

Penerapan Skema Jalur Tunggal dan Evakuasi

Guna menekan penumpukan antrean perjalanan, KAI Commuter memberlakukan rekayasa pola operasi sementara di kedua lintas terdampak.