Bukan Atraksi! Mahasiswa Bugil dan Mabuk Malah Aniaya Pengendara, Berakhir Ditangkap Polisi

JawaPos.com - Kepolisian mengamankan mahasiswa bugil inisial YK (23) yang diduga mabuk hingga menganiaya pengendara di Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 8 RT 03/RW 04, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Hari ini Rabu (19/8), kurang lebih jam 09.00 WIB, petugas dapat mengamankan pelaku di sekitaran Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu.

Joko membenarkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa (18/8) malam pukul 23.45 WIB. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap dua orang pengendara motor yang sedang melintas di jalan raya. Hingga akhirnya polisi menerima informasi tersebut dan langsung mendatangi lokasi.

"Terkait kejadian tersebut, petugas tentunya melakukan penyelidikan dan sesaat setelah kejadian dapat diketahui identitas si orang yang diduga sebagai pelaku," katanya.

Polisi kemudian menangkap pelaku YK dan mengamankannya di Polsek Jagakarsa. Saat dimintai keterangan, motif pelaku melakukan penganiayaan karena terpengaruh minuman keras atau mabuk.

"Jadi tadi malam pun pada saat petugas datang ke TKP dapat informasi dari masyarakat dugaannya si pelaku ini terpengaruh oleh minuman keras," ucapnya.

Terkait korban, hingga kini polisi masih meminta keterangan kepada mereka dengan memanggil mereka di Polres Metro Jakarta Selatan.