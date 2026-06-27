Demonstran di Surabaya yang Ditangkap Polisi Bertambah Jadi 24, Ada 1 Orang Perempuan

JawaPos.com - Tim Advokasi Jaringan Anti Kriminalisasi mencatat jumlah demonstran yang ditangkap polisi di sekitar Gedung Grahadi, Surabaya pada Jumat (26/6), bertambah menjadi 24 orang, termasuk 1 orang perempuan.

Perwakilan Tim Advokasi Jaringan Anti Kriminalisasi, Jauhar Kurniawan mengatakan hingga Sabtu (27/6) pukul 12.00 WIB, tim LBH Surabaya dan KontraS Surabaya kesulitan memberikan pendampingan hukum.

"Polrestabes Surabaya belum juga membebaskan massa aksi yang setidaknya berjumlah 24 orang, terdiri dari 1 perempuan dan laki-laki. Sementara akses bantuan hukum masih dihalang-halangi," ujarnya, Sabtu (27/6).

Jauhar menyebut polisi menangkap massa aksi disertai kekerasan secara sporadis. Mereka memborgol massa dengan kabel ties dan menyeret paksa mereka ke dalam Gedung Negara Grahadi.

"Aparat kepolisian, terutama aparat yang tidak memakai seragam resmi, melakukan penangkapan secara acak, sehingga banyak orang yang tidak melakukan apapun juga ditangkap tanpa alasan yang jelas," imbuhnya.

Atas peristiwa tersebut, Tim Advokasi Jaringan Anti Kriminalisasi mendesak polisi untuk segera membebaskan seluruh massa aksi #IndonesiaSekarat yang ditangkap paksa tanpa adanya bukti yang jelas.