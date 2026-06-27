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Novia Herawati
Sabtu, 27 Juni 2026 | 23.08 WIB

Demonstran di Surabaya yang Ditangkap Polisi Bertambah Jadi 24, Ada 1 Orang Perempuan

Petugas kepolisian menangkap sejumlah demonstran yang diduga melakukan tindakan kerusuhan dalam aksi #Indonesia Sekarat di depan Gedung Negera Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/6). (Riana Setiawan/Jawa Pos) - Image

Petugas kepolisian menangkap sejumlah demonstran yang diduga melakukan tindakan kerusuhan dalam aksi #Indonesia Sekarat di depan Gedung Negera Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/6). (Riana Setiawan/Jawa Pos)

JawaPos.com - Tim Advokasi Jaringan Anti Kriminalisasi mencatat jumlah demonstran yang ditangkap polisi di sekitar Gedung Grahadi, Surabaya pada Jumat (26/6), bertambah menjadi 24 orang, termasuk 1 orang perempuan.

Perwakilan Tim Advokasi Jaringan Anti Kriminalisasi, Jauhar Kurniawan mengatakan hingga Sabtu (27/6) pukul 12.00 WIB, tim LBH Surabaya dan KontraS Surabaya kesulitan memberikan pendampingan hukum.

"Polrestabes Surabaya belum juga membebaskan massa aksi yang setidaknya berjumlah 24 orang, terdiri dari 1 perempuan dan laki-laki. Sementara akses bantuan hukum masih dihalang-halangi," ujarnya, Sabtu (27/6).

Jauhar menyebut polisi menangkap massa aksi disertai kekerasan secara sporadis. Mereka memborgol massa dengan kabel ties dan menyeret paksa mereka ke dalam Gedung Negara Grahadi.

"Aparat kepolisian, terutama aparat yang tidak memakai seragam resmi, melakukan penangkapan secara acak, sehingga banyak orang yang tidak melakukan apapun juga ditangkap tanpa alasan yang jelas," imbuhnya.

Atas peristiwa tersebut, Tim Advokasi Jaringan Anti Kriminalisasi mendesak polisi untuk segera membebaskan seluruh massa aksi #IndonesiaSekarat yang ditangkap paksa tanpa adanya bukti yang jelas.

"Semua yang tertangkap harus mendapatkan pendampingan hukum memadai. Mendesak Polrestabes Surabaya untuk tidak melakukan kekerasan kepada massa aksi yang ditangkap tanpa adanya bukti jelas," tegas Jauhar.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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