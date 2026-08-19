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Ryandi Zahdomo
Rabu, 19 Agustus 2026 | 13.21 WIB

Polda Metro Minta Mahasiswa Tak Demo di Bundaran HI: Bisa Mengunci Lalu Lintas Jakarta

Mahasiswa berunjuk rasa di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Mahasiswa berunjuk rasa di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Polda Metro Jaya meminta para mahasiswa untuk tidak lagi menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Kepolisian menilai Bundaran HI merupakan center of gravity Jakarta yang menggerakkan pusat perekonomian, perbelanjaan, moda transportasi, hingga keberadaan konsulat negara asing.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan, jika Bundaran HI tertutup massa, dampak stagnasi arus lalu lintas akan mengunci berbagai simpul utama ibu kota.

"Apabila terjadi stagnasi arus lalu lintas di wilayah Bundaran HI, ini akan membuat kemacetan sampai Patung Kuda, Semanggi, dan Sudirman. Itu bukan berdampak hanya di jalur arteri lain termasuk Slipi dan Gatot Subroto. Ini akan melumpuhkan Jakarta apabila HI digunakan sebagai tempat penyampaian aspirasi," ujar Budi, Selasa (18/8).

Polda Metro Siapkan 4 Lokasi Alternatif

Untuk mengantisipasi rencana konsolidasi dan aksi lanjutan dari elemen mahasiswa, pihak kepolisian memastikan telah menyediakan wadah penampungan aspirasi di beberapa titik lain.

Polda Metro Jaya mengimbau massa aksi untuk memanfaatkan lokasi yang sudah ditentukan sesuai kanal masing-masing:

-Kawasan DPR/MPR RI: Kanal aspirasi resmi untuk isu legislatif.

- Silang Monas Barat Daya: Lokasi penyampaian aspirasi yang mengarah ke Istana Negara.

- Parkir Senayan: Area penampungan massa di kawasan Senayan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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