Bukan Sekadar Resapan Air, Taman Hujan Produktif di Cipondoh Bikin Warga Panen Pakcoy

Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Mercu Buana (UMB) gagas inovasi Taman Hujan Produktif di kawasan Cipondoh Indah, Kota Tangerang. (Istimewa)
JawaPos.com - Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Mercu Buana (UMB) menggagas inovasi Taman Hujan Produktif di kawasan Cipondoh Indah, Kota Tangerang.
Berkolaborasi dengan Forum Kampoeng Saungkuriang, proyek ini dirancang sebagai solusi berbasis alam (nature-based solutions) guna meredam limpasan air hujan sekaligus menyediakan area budidaya pangan di lahan terbatas perkotaan.
Lahan seluas 21 meter persegi (3×7 meter) disulap menjadi sistem bioretensi modular dengan kedalaman konstruksi 60 sentimeter.
Konstruksi ini memanfaatkan sistem berlapis yang terdiri dari tanah, kompos, media tanam, pasir kasar, hingga modular tank di bagian bawah sebagai wadah penampung air sementara.
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan PkM UMB Winda Widyanty menjelaskan, konsep ini memadukan dua manfaat yang selama ini umumnya berjalan terpisah.
"Konsep Taman Hujan Produktif yang diterapkan menggabungkan dua fungsi yang biasanya dipisahkan: fungsi ekologis sebagai area pengelolaan air hujan dan fungsi produktif sebagai ruang budidaya tanaman," ujar Winda, Selasa (18/8).
Melalui pendekatan ini, satu petak lahan difungsikan sebagai sistem terintegrasi yang menghubungkan resapan air, ruang hijau, dan pemenuhan pangan mandiri.
Guna memastikan fungsi jangka panjang, warga sekitar dilibatkan penuh mulai dari pembersihan lahan, perakitan sistem, penanaman, hingga pencatatan hasil panen. Pemanfaatan lahan ini membuahkan hasil berupa panen 36,5 kilogram sayur pakcoy.
Anggota tim PkM UMB Ika Sari Damayanthi Sebayang mengungkapkan, meski nilai ekonomis dari panen perdana ini masih terbatas, skema ini membuktikan potensi ganda dari pemanfaatan ruang kota.
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