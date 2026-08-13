5 Fakta Soal Tanaman Tamanu yang Sering Digunakan untuk Mengatasi Jerawat

JawaPos.com - Tanaman Tamanu yang berasal dari Sulawesi telah lama dikenal sebagai salah satu bahan alami yang banyak dimanfaatkan dalam perawatan kulit. Minyak Tamanu juga kerap digunakan dalam produk skincare, termasuk untuk membantu merawat kulit berjerawat.

Namun, penggunaan Tamanu untuk kulit acne-prone tidak sesederhana mengoleskan Tamanu Oil. Karakteristik minyak serta kandungan bioaktif di dalamnya perlu diperhatikan agar potensinya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Maudy Ayunda, Co-Founder From This Island yang menghadirkan Tamanu Acne Series mengatakan bahwa tanaman ini menjadi bukti bahwa kekayaan alam Indonesia bisa jadi kemampuan hebat jika ditopang dengan riset.

"Karena itu, kami memilih memulai dari laboratorium," ujarnya, Kamis (13/8).

Kolaborasi bersama Sekolah Farmasi ITB & EBM SciTech mengungkap lima fakta soal tanaman Tamanu yang menarik untuk diketahui.

1. Tidak Semua Tamanu Oil Cocok untuk Kulit Berjerawat

Meski dikenal sebagai bahan alami yang baik untuk kulit, Tamanu Oil dalam bentuk aslinya belum tentu menjadi pilihan terbaik bagi pemilik kulit acne-prone.

Teksturnya yang padat dan kaya lipid dapat terasa terlalu berat bagi kulit yang rentan berjerawat sehingga berpotensi menyumbat pori-pori.

Karena itu, pendekatan terhadap Tamanu tidak hanya dilakukan dengan menggunakan minyak secara utuh, tetapi juga dengan mengeksplorasi fraksi bioaktif yang lebih relevan untuk kebutuhan kulit berjerawat.