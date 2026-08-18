BEM UI Sentil Checks and Balances: Negara Makin Kuat, Rakyat Makin Lemah

JawaPos.com - Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan aliansi lintas kampus menyoroti hilangnya sistem checks and balances di Indonesia.

Dampaknya, negara semakin kuat untuk memaksakan kehendaknya, sementara rakyat semakin lemah karena tidak lagi mudah bersuara.

hal itu disuarakan saat aksi demonstrasi yang dihadang oleh polisi di depan Gedung UOB, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

Sekitar 1.000 mahasiswa datang dengan membawa delapan tuntutan aksi untuk pemerintah.

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, menegaskan bahwa seluruh poin dari delapan tuntutan yang mereka bawa memiliki urgensi yang sama.

"Benang merahnya bahwa negara ini semakin kuat, sementara rakyat semakin lemah, dan tidak ada checks and balances yang memadai yang betul-betul bisa membuat pemerintah itu terbatas powernya," tegas Fathimah di lokasi aksi.

Ia menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan agar Pemerintah tidak bertindak melampaui batas kewenangan yang merugikan masyarakat.

"Power kan harus dibatasi dan itu yang sebetulnya mengerikan bagi kita. Kita ingin itu tidak semakin jauh," tambahnya.

Aksi Demonstrasi Terhalang di Thamrin Pergerakan massa menuju titik sasaran di Bundaran HI terhenti sekitar pukul 13.56 WIB akibat adangan ketat petugas keamanan.