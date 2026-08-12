Penampakan Pegawai Diskominfo Kukar Digelandang Polisi Usai Bakar Kantor

JawaPos.com - Seorang pegawai outsourcing Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara berinisial MFA yang membakar ruang rapat kantornya sendiri, digelandang aparat kepolisian Selasa (11/8) pagi.

Dengan menggunakan pakaian dinas berwarna biru dongker lengan panjang, pelaku digiring aparat kepolisian. Dia dibawa menggunakan mobil kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut.

Aksi nekat ini didasari rasa sakit hati karena kerap dijadikan bahan olokan dan stiker di grup percakapan internal kantor.

Pelaku yang bertugas sebagai Operator Command Center tersebut mendatangi lokasi sekitar pukul 06.30 WITA dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang dimasukkan ke dalam galon air minum. Api sempat membakar fasilitas ruang rapat sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas.

Dikutip dari Kaltim Post (JawaPos Group), pelaku MFA langsung diamankan oleh pihak kepolisian tak lama setelah kejadian.

Gunakan Bensin dalam Galon dan Sempat Bentak Petugas Kebersihan

Insiden bermula ketika pelaku yang telah bekerja sekitar dua tahun sebagai Operator Command Center ini mendatangi kantor dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite senilai Rp30.000–Rp40.000. BBM tersebut ia masukkan ke dalam galon air minum.

Gerak-gerik mencurigakan pelaku sempat diketahui oleh petugas keamanan dan kebersihan (cleaning service) yang bertugas di lantai tiga. Ketika ditegur, pelaku justru kembali menyiramkan bensin ke lantai, membentak petugas kebersihan, dan memintanya segera turun ke lantai bawah.

Setelah menyulut api, pelaku menyiramkan sisa cairan dan berjalan santai menuju kantin di lantai bawah. Sementara para pegawai dan petugas bergegas melakukan pemadaman awal.