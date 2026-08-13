Warga Parung Panjang Marah Gara-gara Truk Tambang, Wakil Bupati Minta Kapolres Bogor Sikapi Serius

JawaPos.com - Warga Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali dibuat geram dengan keberadaan truk-truk tambang yang masih saja melintas di jalan raya. Kemarahan warga memuncak setelah kendaraan angkutan tambang tetap beroperasi mengakibatkan polusi adara di tengah kebijakan penghentian aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, sejak tahun lalu.

Protes warga berlangsung tadi malam, Rabu (12/8), sekitar pukul 20.30 WIB. Mereka mengekspresikan kekecewaannya dengan membakar ban dan memblokade jalan menggunakan tumpukan batu guna memastikan truk tambang tidak lagi melintas.

Aksi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena dikhawatirkan berpotensi berkembang menjadi tindakan yang lebih berbahaya. Warga bahkan dikhawatirkan mengambil tindakan berupa aksi pembakaran terhadap truk tambang yang melintas.

Kondisi itu membuat Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau kerap disapa Jaro Ade meminta masyarakat untuk tetap tenang dan dapat menahan diri. Ia mengimbau warga tidak melakukan tindakan yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban.

Baca Juga:Cinta Anita Wing Lee dan Tim Muttoo Menginspirasi Orang yang Kehilangan Harapan

“Mohon pengertiannya, jaga untuk tetap kondusif. Mohon bersabar, jangan bertindak di luar hukum,” kata Jaro Ade dalam pesan yang beredar di grup WhatsApp warga Parung Panjang.

Jaro Ade menyatakan persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan Kapolres Bogor. Dia meminta aparat penegak hukum menyikapi secara serius dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang menjalankan aktivitas tambang secara ilegal atau melanggar peraturan.

Jaro Ade menegaskan, Kapolres Bogor harus mengusut tuntas dari mana asal truk-truk besar itu berasal sampai mengganggu ketenangan warga. Jika mamang terjadi pelanggaran, Pemerintah Kabupaten Bogor meminta aparat penegak hukum harus mengambil sikap tegas.

“Kalau ini sumber dari galian liar, kami sudah sampaikan ke Pak Kapolres,” tegas Jaro Ade.