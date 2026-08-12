Dampak Kebakaran Pabrik Bingkai Duren Sawit, Dishub Lakukan Rekayasa Lalu Lintas, Berikut Rinciannya

Pengalihan arus lalu lintas dilakukan disekitar lokasi kebakaran di Jalan Lampiri, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (12/8). (Istimewa)

JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memberlakukan skema contraflow dan sistem dua arah guna mengurai kemacetan yang timbul akibat kebakaran pabrik bingkai di Jalan Lampiri, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (12/8).

Pengalihan arus ini difokuskan di sekitar Jalan Laksamana Malahayati dan area Pondok Kelapa Selatan IV untuk meminimalkan kemacetan arus lalu lintas kendaraan dari arah Jakarta maupun Bekasi.

"Rekayasa lalu lintas diberlakukan," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, Rabu (12/8).

Berikut adalah rincian pengalihan arus lalu lintas yang diterapkan di lapangan:

- Arah Timur menuju Barat (Sisi Selatan): Arus kendaraan dialihkan ke sisi Utara menuju Jalan Laksamana Malahayati melalui skema Contraflow.

- Arah Barat menuju Timur (Sisi Utara): Jalur di Jalan Laksamana Malahayati diberlakukan sistem dua arah.

Petugas gabungan juga telah disiagakan secara proaktif di titik-titik rawan kemacetan untuk mengatur lalu lintas serta melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan di lokasi.

"Personel pro aktif untuk pengaturan lalulintas dan kelengkapan kebutuhan saran prasana dilokasi," tambahnya.

Kronologi Kebakaran Pabrik Bingkai dekat Perguruan Rakyat Insiden kebakaran memilukan ini sebelumnya melanda pabrik bingkai yang berlokasi di Jalan Lampiri, RT 04/RW 12, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Rabu (12/8) dini hari. Peristiwa yang terjadi dekat kawasan Sekolah Perguruan Rakyat tersebut merenggut perhatian warga sekitar yang tengah tertidur lelap.

Laporan pertama kali diterima oleh Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta pada pukul 00.25 WIB. Armada dari Sektor VII Duren Sawit langsung dikerahkan dan tiba di lokasi dalam waktu lima menit.

125 Personel Gabungan dan Kendala Akses Sempit Mengingat besarnya area bangunan yang terbakar, proses pemadaman melibatkan kolaborasi lintas wilayah. Sebanyak 25 unit mobil pemadam dan 125 personel diterjunkan ke lokasi, yang terdiri dari 20 unit (100 personel) Damkar DKI Jakarta serta 5 unit (25 personel) bantuan dari Damkar Kota Bekasi.

Kendati demikian, petugas sempat menghadapi kendala teknis di lapangan selama proses penjinakan si jago merah.

"Kendala di lapangan meliputi sumber air yang cukup jauh dari titik api serta akses masuk ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang sangat sempit," tulis laporan resmi Command Center Gulkarmat, Rabu (12/8).