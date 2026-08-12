Pabrik Bingkai di Pondok Kelapa Terbakar, 25 Unit Damkar Dikerahkan

Petugas damkar berjibaku memadamkan api dalam insiden kebakaran sebuah pabrik bingkai di Jalan Lampiri, RT 04/RW 12, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Rabu (12/8) dini hari. (Istimewa)
JawaPos.com - Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik bingkai di Jalan Lampiri, RT 04/RW 12, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Rabu (12/8) dini hari.
Untuk memadamkan amukan 'Si Jago Merah' yang terjadi dekat kawasan Sekolah Perguruan Rakyat tersebut, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mengerahkan 25 uni pemadam kebakaran.
Laporan peristiwa memilukan ini pertama kali diterima oleh Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta pada pukul 00.25 WIB melalui panggilan warga setempat.
Respon cepat langsung dilakukan dengan menerjunkan armada awal dari Sektor VII Duren Sawit yang tiba di lokasi dalam kurun waktu lima menit.
Mengingat besarnya obyek bangunan rendah yang terbakar, upaya pemadaman harus melibatkan gabungan personel lintas wilayah. Sebanyak 25 unit mobil pemadam dan 125 personel dikerahkan secara masif ke titik kejadian.
Dukungan penuh datang dari dua wilayah administrasi, yakni 20 unit dengan 100 personel dari Damkar DKI Jakarta, serta 5 unit armada tambahan berisikan 25 personel dari Damkar Kota Bekasi.
Proses penjinakan si jago merah di lapangan tidak berjalan tanpa hambatan. Tim pemadam kebakaran menghadapi tantangan teknis yang cukup berat di sekitar lokasi kejadian.
"Kendala di lapangan meliputi sumber air yang cukup jauh dari titik api serta akses masuk ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang sangat sempit," tulis laporan resmi Command Center Gulkarmat, Rabu (12/8).
Meski begitu, kerja keras personel gabungan membuahkan hasil. Kobaran api berhasil dilokalisir pada pukul 03.30 WIB dan masuk ke fase pendinginan sejak pukul 04.02 WIB.
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