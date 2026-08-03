PM Thailand Berkunjung ke Indonesia, Polda Metro Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Beberapa Ruas Jalan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto bakal menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka pada Senin (3/8). Untuk menyambut kedatangan tamu negara tersebut, Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan.

Dikutip dari akun media sosial (medsos) @tmcpoldametro, rekayasa lalu lintas berlangsung selama kunjungan PM Anutin pada hari ini dan besok (4/8). Beberapa ruas jalan yang disiapkan rekayasa lalu lintas merupakan jalur-jalur utama di Jakarta.

”Indonesia menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Kerajaan Thailand, Y.M. Anutin Charnvirakul. Sehubungan dengan hal tersebut, akan dilaksanakan rangkaian acara kenegaraan pada Senin-Selasa, 3 sampai dengan 4 Agustus 2026,” demikian bunyi pemberitahuan pada akun tersebut.

Sebagai bentuk dukungan dari pihak kepolisian untuk memastikan kelancaran acara dan bentuk penghormatan, Polda Metro Jaya akan melakukan pengawalan serta pengaturan lalu lintas sementara di beberapa ruas jalan protokol di Jakarta. Ada pun ruas jalan yang bakal dilalui tamu negara itu terdiri atas:

Jalan Halim Perdanakusuma,

Jalan M. T. Haryono,

Jalan Jenderal Sudirman,

Jalan M. H. Thamrin,

Medan Merdeka Barat,

Jalan Gatot Subroto,

Jalan Gerbang Pemuda,

Jalan Asia Afrika,

Jalan Sisingamangaraja,

Jalan Trunojoyo.

”Rekayasa lalu lintas hanya akan dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas. Sobat Lantas yang akan melintasi rute-rute di atas diimbau untuk mengantisipasi waktu perjalanan atau menggunakan jalur alternatif,” tulis akun tersebut.