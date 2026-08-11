Resmi Digandeng Visa, Stasiun MRT Blok A Ubah Nama 

JawaPos.com - PT MRT Jakarta (Perseroda) secara resmi meresmikan hak penamaan atau naming rights untuk Stasiun Blok A menjadi Stasiun Blok A Visa pada Selasa (11/8). Langkah ini mempertegas integrasi layanan transportasi publik dengan sistem pembayaran digital berskala global bagi warga ibu kota dan sekitarnya.

Peresmian nama baru ini melengkapi kolaborasi yang sebelumnya telah berjalan, yakni dukungan pembayaran tiket MRT menggunakan kartu kredit nirsentuh (contactless) Visa.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi bisnis antar-sektor ini. Kehadiran nama baru di Stasiun Blok A diharapkan mampu mendongkrak kualitas fasilitas transportasi masal.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kolaborasi antara Visa dan MRT Jakarta melalui penamaan Stasiun Blok A Visa. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi publik sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin nyaman dan andal bagi masyarakat Jakarta," ujar Wakadishub DKI Jakarta, Ujang Harmawan.

11 Stasiun MRT Jakarta Kini Memiliki Hak Penamaan Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat, menjelaskan bahwa masuknya Visa menjadikan total 11 stasiun di Fase 1 Lin Utara-Selatan telah berhasil dilengkapi dengan program hak penamaan. MRT Jakarta menjadi pelopor skema kemitraan naming rights transportasi publik di Indonesia.

"Kerja sama antara MRT Jakarta dan Visa ini menambah jumlah stasiun di Fase 1 Lin Utara Selatan yang telah dilengkapi dengan program hak penamaan, yaitu 11 stasiun. MRT Jakarta menjadi pionir dalam menerapkan pendekatan bisnis ini sebagai salah satu inovasi kemitraan antara sektor publik dan swasta," ungkap Tuhiyat.

Ia menambahkan, pemanfaatan ruang publik sebagai media kolaborasi dunia usaha terbukti efektif tanpa mengurangi fungsinya sebagai fasilitas umum utama bagi masyarakat.

Mendorong Jakarta Menuju Top 50 Indeks Kota Global Dengan peresmian Stasiun Blok A Visa, daftar 10 stasiun lain yang telah memiliki nama mitra meliputi: