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Ryandi Zahdomo
Selasa, 11 Agustus 2026 | 15.07 WIB

Motor Wartawan Hilang saat Parkir di Depan kemenko Polkam

ILUSTRASI CURANMOR. Polisi menunjukkan barang bukti. (Dok/JawaPos.com) - Image

ILUSTRASI CURANMOR. Polisi menunjukkan barang bukti. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Danandaya Arya Putra, wartawan iNews Media Group sedang apes. Sepeda motornya dicuri saat ia tengah menjalankan tugas jurnalistik di Kantor Kemenko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (10/8).

Insiden tersebut bermula ketika Danan tiba di lokasi sekitar pukul 13.13 WIB untuk meliput agenda Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla.

Ia memarkirkan sepeda motor Honda Beat tahun 2018 miliknya di area trotoar depan kantor kementerian tersebut.

Menurut pengakuannya, area trotoar itu memang kerap dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan saat ada kegiatan peliputan di Kemenko Polkam.

Hilang Usai Menyelesaikan Tugas Peliputan

Usai menghadiri sesi konferensi pers, Danandaya bersama sejumlah awak media lainnya langsung merampungkan penulisan berita di area tersebut.

Namun, betapa terkejut Danan, saat hendak pulang ia mendapati kendaraan kesayangannya sudah tidak ada di lokasi semula.

"Nah ketika selesai ngetik, saat saya kembali ke parkiran, ternyata motor saya udah engga ada," ujar Danan, Selasa (11/8).

Minimnya Kamera Pengawas di TKP

Mengetahui kendaraannya raib, Danan segera berkoordinasi dengan petugas keamanan Kantor Kemenko Polkam untuk memeriksa rekaman Closed Circuit Television (CCTV).

Sayangnya, petugas mengonfirmasi bahwa tidak ada kamera pengawas di sekitar lokasi yang menyorot langsung ke titik hilangnya sepeda motor tersebut.

"Yaudah saya sempat tanya CCTV, ternyata engga ada CCTV yang ngarah ke situ," ungkapnya.

Editor: Bayu Putra
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