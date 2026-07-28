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Ryandi Zahdomo
Selasa, 28 Juli 2026 | 23.08 WIB

Kronologi Terduga Maling Motor di Morowali Tewas Dikeroyok Massa, Usai Terpojok di Kasir Minimarket

Tangkapan layar kerumunan warga di sebuah toko di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, saat seorang pria asal Sinjai diamankan usai diduga mencuri motor. (Istimewa) - Image

Tangkapan layar kerumunan warga di sebuah toko di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, saat seorang pria asal Sinjai diamankan usai diduga mencuri motor. (Istimewa)

JawaPos.com - Aksi main hakim sendiri kembali memakan korban jiwa. Seorang pria berinisial S, 33, meninggal dunia usai diduga dikeroyok sejumlah warga di depan sebuah minimarket kawasan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Kasus tragis di Morowali ini menambah daftar panjang aksi main hakim sendiri di tengah masyarakat. Sebelumnya, peristiwa serupa terjadi di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Tabanan, Bali, pada Jumat (24/7) dini hari.

Sementara peristiwa mencekam di Morowali tersebut terjadi pada Sabtu (25/7) sekitar pukul 23.05 WITA. Insiden bermula ketika aksi S yang diduga hendak mencuri sepeda motor tepergok oleh warga sekitar.

Dikepung dan Diseret Keluar Minimarket

Dikutip dari Sulawesi Pos (JawaPos Group), dalam upaya menyelamatkan diri, S sempat masuk dan terpojok di area kasir minimarket. Namun, dalam waktu singkat warga langsung memenuhi lokasi dan mengepungnya hingga ia terkunci tanpa celah untuk melarikan diri.

Kabag Ops Polres Morowali, AKP Rustang, membenarkan situasi mencekam yang dialami korban di dalam bangunan tersebut.

"Korban sempat terpojok di area kasir minimarket setelah aksinya diketahui warga. Sejumlah orang kemudian mengepung korban sehingga tidak memiliki kesempatan melarikan diri," ujar AKP Rustang.

Tidak berhenti di situ, massa kemudian menyeret S ke luar bangunan. Warga sempat memeriksa isi tas ransel yang dibawa korban sebelum situasi akhirnya berubah ricuh dan tak terkendali. S sempat mencoba berlari kembali ke dalam area minimarket untuk menyelamatkan diri, namun amuk massa tidak terhindarkan setelah ia kembali ditarik ke luar.

Meninggal Saat Menjalani Perawatan Medis

Aparat Polsek Bahodopi yang menerima laporan langsung bergerak ke tempat kejadian perkara (TKP). Polisi segera mengamankan lokasi serta mengevakuasi S ke Klinik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) untuk mendapatkan pertolongan darurat.

Editor: Bintang Pradewo
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