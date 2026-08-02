Warga Resah Mal Jakarta Dipagar Tinggi, DPRD Desak Pemprov DKI Ambil 3 Jurus Ini

JawaPos.com - Pemasangan pagar pada area mal memicu keresahan dan spekulasi publik terkait potensi gangguan keamanan pada bulan Agustus ini. Menanggapi fenomena tersebut, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu, mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menganggap enteng ketakutan warga dan segera mengambil tindakan nyata.

Fenomena benteng pagar tinggi di area ritel ini diduga muncul akibat trauma dan antisipasi pengelola gedung terhadap insiden keamanan yang sempat terjadi pada Agustus tahun lalu.

Kevin Wu mengatakan, ketimbang sekadar melontarkan klaim bahwa situasi ibu kota aman, pemerintah daerah harus mengambil 3 langkah strategis untuk menenangkan psikologis masyarakat yang sudah telanjur waswas.

Langkah pertama ialah, semua pemangku kepentingan wajib menyadari secara penuh adanya dinamika keresahan yang sedang berkembang di tengah publik. Kemudian, menyusun rencana aksi bersama yang terukur untuk menjamin ketertiban dan keamanan wilayah.

Dan terakhir, mengomunikasikan seluruh skenario keamanan tersebut secara terbuka dan jelas guna meredam spekulasi liar.

"Sudah semestinya Pemprov DKI menenangkan masyarakat dan menegaskan bahwa situasi serta kondisi di ibukota aman-aman saja. Akan tetapi, saya pikir Pemprov DKI juga perlu menanggapi kekhawatiran masyarakat ini secara bijak dan serius," ujar Kevin Wu, Minggu (2/8).

Guna merealisasikan hal tersebut, Kevin mendorong Pemprov DKI untuk mengoptimalkan wadah koordinasi lintas instansi yang sudah ada, yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Pemprov DKI harus berkoordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian, masyarakat, rekan-rekan pengusaha, dan lain-lain," katanya. "Dalam rangka menjawab keresahan yang sedang berkembang dan menenangkan masyarakat, keberadaan forum tersebut harus dimaksimalkan," sambungnya.