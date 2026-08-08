Jakarta Akan Luncurkan 3 Inovasi Transportasi, Ada Call Center hingga Shuttle Ancol

JawaPos.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan meluncurkan tiga inovasi transportasi publik bersamaan. peluncuran akan dilakukan di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Minggu (9/8).

Terdiri dari peluncuran Call Center Dishub DKI Jakarta 1500813, Kick Off Program 'Pelopor Kita Jakarta', serta Peluncuran Rute Khusus Transjakarta HBKB Ancol.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, inisiatif ini dirancang sebagai langkah konkret, dalam mewujudkan transportasi Jakarta yang modern, responsif, terintegrasi, dan berkeselamatan.

“Melalui integrasi saluran informasi, edukasi budaya lalu lintas berbasis komunitas, serta perluasan aksesibilitas transportasi umum menuju kawasan wisata, Dishub DKI Jakarta bertekad memberikan kepastian serta kenyamanan ruang gerak bagi jutaan warga ibu kota,” ujar Budi, Sabtu (8/8).

Budi mengatakan, peluncuran Call Center Dishub DKI Jakarta mengusung tema 'Satu Nomor, Solusi Transportasi Jakarta'.

Dengan semangat ‘Dishub Hadir Untuk Jakarta', layanan ini hadir sebagai pusat integrasi aduan dan laporan masyarakat selama 24 jam dalam seminggu.

Ia menyebut, Call Center 1500813 ditujukan untuk memangkas sekat birokrasi, membantu masyarakat yang membutuhkan derek dan evakuasi kendaraan, pemanduan untuk kondisi darurat, hingga tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait fasilitas jalan dan parkir liar secara cepat, tepat, dan humanis.

Selain itu, Dishub DKI Jakarta juga secara resmi memulai (Kick Off) gerakan Pelopor Kita Jakarta untuk memperkuat kanal aduan publik.

Gerakan ini mengusung tema 'Building Jakarta's Collaborative Mobility Leadership Ecosystem'.

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