Motif Pelaku Penyiksaan Karyawan Bank Keliling Tangerang: Takut Nasabah Diambil

JawaPos.com – Motif penyiksaan dan pelecehan terhadap karyawan bank keliling di Kabupaten Tangerang diungkap polisi. Para tersangka mengaku khawatir korban merebut nasabah mereka.

Hal itu disampaikan Kabidhumas Polda Banten Kombespol Maruli Ahiles Hutapea di Tangerang, Sabtu (8/8).

Menurut Maruli, penyiksaan dan pelecehan terhadap korban berinisial PG didasari oleh kecurigaan para pelaku, bahwa korban berniat mengambil alih nasabah setelah resign.

Dia menjelaskan, peristiwa ini bermula ketika korban yang bekerja sebagai karyawan bank keliling berniat untuk berhenti dan pulang kampung.

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"Namun, rencana tersebut memicu kecurigaan EDD (24), yang merupakan bos koperasi korban yang khawatir nasabah mereka akan direbut," katanya, sebagaimana dilansir dari Antara.

Maruli mengatakan, berdasarkan prasangka itu, tersangka EDD memerintahkan empat karyawan lain berinisial SD (21), ML (22), AD (31), dan DD (21) mencekoki korban dengan minuman beralkohol.

Mereka juka ikut minum hingga mabuk. Setelah mabuk, para tersangka bersama-sama menyiksa korban.

"Tidak berhenti sampai di situ, korban yang tidak berdaya bahkan dipaksa untuk melakukan tindakan asusila selama lebih dari empat jam secara sadar oleh para pelaku," katanya.

Penganiayaan yang dilakukan pada 28-29 Juli 2026 selama lima jam lebih, sejak pukul 23.00 WIB hingga pukul 04.30 WIB itu berakhir saat para tersangka tertidur.