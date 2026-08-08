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Antara
Minggu, 9 Agustus 2026 | 01.10 WIB

Pelaku Penyiksaan Karyawan Bank Keliling di Tangerang Diringkus

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Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea memberikan keterangan soal penangkapan terduga pelaku penyiksaan karyawan bank keliling di Kabupaten Tangerang pada Sabtu (8/8/2026). (ANTARA/Azmi Samsul M)

JawaPos.com – Lima orang terduga pelaku penyiksaan dan pelecehan karyawan bank keliling di Kabupaten Tangerang akhirnya ditangkap. Kini mereka diperiksa di mapolresta Tangerang.

"Melalui jajaran Satreskrim, kami berhasil mengungkap, menangkap terduga pelaku. Jadi, terduga pelaku ini ada 5, sekarang sudah diamankan," kata Kabidhumas Polda Banten Kombespol Maruli Ahiles Hutapea di Tangerang, Sabtu (8/8) sebagaimana dilansir dari Antara.

Para terduga pelaku masing-masing berinisial EDD (24), SD (21), ML (22), AD (31), dan DD (21) kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penganiayaan disertai penyekapan atau perampasan kemerdekaan orang lain.

Maruli menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban berinisial PG (25), yang mengaku disiksa dan dilecehkan berjam-jam oleh rekan-rekannya sesama karyawan bank keliling.

Setelah menerima laporan, tim Satreskrim Polresta Tangerang melakukan penyelidikan berdasarkan ciri-ciri dan identitas para pelaku.

Pada Jumat (7/8), polisi mengidentifikasi keberadaan para tersangka yang ternyata kabur ke Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

"Petugas kemudian menjemput para pelaku yang terdiri atas satu orang bos atau pemberi perintah dan empat orang karyawan lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, kuasa hukum korban, Risman Harefa, melaporkan dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap kliennya yang terjadi pada 28-29 Juli 2026 selama lebih dari lima jam, mulai pukul 23.00 WIB hingga 04.30 WIB.

Editor: Bayu Putra
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