Lapakgaming Resmikan LapakMain Corner di RPTRA Tunas Muda Jakarta Selatan

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tunas Muda di Jakarta Selatan kini memiliki fasilitas LapakMain Corner, ruang belajar dan bermain yang ditujukan untuk mendukung literasi digital anak. (Istimewa).

JawaPos.com – Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tunas Muda di Jakarta Selatan kini memiliki fasilitas LapakMain Corner, ruang belajar dan bermain yang ditujukan untuk mendukung literasi digital anak. Fasilitas yang diinisiasi Lapakgaming tersebut diresmikan pada Selasa (4/8) sebagai bagian dari upaya menghadirkan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Langkah strategis Lapakgaming ini merupakan komitmen dan dukungan langsung terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi ini dirancang untuk melindungi anak-anak di ruang digital, mencegah paparan konten berbahaya, serta mengatur tanggung jawab platform digital.

Kepala BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Bonafisius Wahyu Pudjianto, bersama Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, dr. Dwi Oktavia TLH.,M.EPID hadir langsung untuk meresmikan fasilitas ini. Acara peresmian ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan BUKA, yakni Plt. Direktur Utama Natalia Firmansyah dan Direktur Victor Putra Lesmana, serta CEO Multi Realm Games (MRG) Prasetya Setiawan, dan AVP Gaming Growth and International Business, Hendi.

Selain meresmikan LapakMain Corner, rangkaian acara juga dimeriahkan dengan sesi mendongeng interaktif untuk anak-anak, serta sesi sosialisasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI mengenai pentingnya peran orang tua sebagai garda terdepan pelindung anak di dunia digital.

Guna memberikan manfaat yang lebih komprehensif bagi warga yang hadir, Lapakgaming juga menghadirkan beberapa booth pelayanan khusus. Salah satunya adalah booth Digital Addiction Response Assistance (DARA) oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI, yang dirancang untuk memberikan pendampingan terstruktur kepada orang tua dalam mengenali dan menangani dampak adiksi gim pada anak sejak dini, sekaligus mendukung implementasi sistem rating gim melalui praktik pendampingan yang lebih aplikatif di tingkat keluarga.

Selain itu, terdapat pula booth dari EMC Healthcare yang menyediakan layanan pengecekan kesehatan gratis yang dikhususkan bagi ibu dan anak yang datang ke lokasi acara.

Melalui LapakMain Corner, Lapakgaming menghadirkan ruang belajar dan bermain interaktif yang dirancang untuk membantu anak-anak membangun kebiasaan menggunakan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab. Fasilitas ini menyediakan akses ke buku-buku bacaan, permainan edukatif, serta sarana literasi digital yang mendorong kreativitas, interaksi sosial, dan aktivitas belajar di dunia nyata.

Kepala BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Bonafisius Wahyu Pudjianto, menyambut baik inisiatif nyata ini.

“Melalui PP TUNAS, pemerintah membangun fondasi tata kelola ruang digital yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kami mengapresiasi kolaborasi bersama Lapakgaming dan BUKA serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan LapakMain Corner. Ini adalah contoh implementasi nyata bahwa perlindungan anak di ruang digital juga harus diimbangi dengan penyediaan ruang belajar, bermain, dan berinteraksi yang aman di dunia nyata,” ujarnya.

Apresiasi senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, dr. Dwi Oktavia TLH.,M.EPID ,

“Di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang membuat anak-anak semakin akrab dengan gawai, kehadiran LapakMain Corner di RPTRA sangat penting. Fasilitas ini memberikan ruang bagi anak-anak untuk tetap berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar, sehingga tercipta keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata. Kami sangat mengapresiasi Lapakgaming yang turut memperkuat fungsi RPTRA dalam membangun literasi digital sejak dini,” ungkapnya.

Sebagai inisiator utama program, Lapakgaming meyakini bahwa perlindungan anak di era digital memerlukan sinergi kuat dari pemerintah, industri, komunitas, hingga keluarga. Proyek LapakMain Corner ini juga dibangun dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh karyawan BUKA melalui donasi buku dan mainan edukatif, serta memberdayakan pelaku usaha lokal (vendor masyarakat sekitar) dalam proses konstruksinya. Sebelum peresmian ini, Lapakgaming juga telah memulai rangkaian inisiatif melalui Expert Session mengenai edukasi gawai bijak di SMAN 44 Jakarta pada 22 Juli 2026 lalu.

Mewakili induk perusahaan, Plt. Direktur Utama BUKA, Natalia Firmansyah, menegaskan komitmen penuh perusahaan dalam mendukung proyek inisiatif Lapakgaming ini.

“Kami percaya bahwa inovasi bukan hanya tentang menghadirkan teknologi, tetapi juga memastikan teknologi membawa manfaat bagi masyarakat. Melalui inisiatif utama dari Lapakgaming ini, kami berkomitmen untuk terus mendukung literasi digital, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Kami mengajak pemerintah, dunia usaha, komunitas, sekolah, dan keluarga untuk bersama-sama menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan produktif bagi generasi penerus bangsa,” pungkas Natalia saat memberikan sambutan di acara peresmian.

Melalui kolaborasi lintas sektor yang diinisiasi oleh Lapakgaming ini, LapakMain Corner diharapkan menjadi pemantik sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan sektor swasta demi menghadirkan ruang publik yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga Indonesia.