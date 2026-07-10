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Ryandi Zahdomo
Sabtu, 11 Juli 2026 | 00.13 WIB

Keliling RPTRA Jakarta, Mobil Klinik Hewan Ini Sediakan Layanan USG hingga Bedah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa) - Image

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengoperasikan lima unit Mobil Klinik Hewan Keliling yang tersebar di lima wilayah kota administrasi. Fasilitas jemput bola ini dihadirkan untuk mendekatkan akses layanan kesehatan hewan yang profesional, berkualitas, sekaligus terjangkau bagi masyarakat di tingkat permukiman.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung jalannya layanan perdana ini di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Mustika, Jakarta Timur, pada Jumat (10/7). Kehadiran posko bergerak ini membawa fasilitas medis yang terbilang lengkap untuk ukuran klinik keliling.

Armada Mobil Klinik Hewan Keliling ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang medis yang mutakhir.

Masyarakat yang membawa hewan peliharaannya bisa mendapatkan pelayanan berupa:

- Konsultasi dan pemeriksaan kesehatan umum

- Pemberian vaksinasi dan pengobatan

- Pemeriksaan laboratorium (darah rutin, biokimia, urin, dan feses)

- Tindakan ultrasonografi (USG)

- Sterilisasi hingga tindakan bedah minor.

"Saya mengajak masyarakat memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya. Seluruh layanan diberikan dengan tarif retribusi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan hewan yang mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau," ujar Gubernur Pramono di lokasi, Jumat (10/7).

Editor: Bintang Pradewo
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