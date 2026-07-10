Keliling RPTRA Jakarta, Mobil Klinik Hewan Ini Sediakan Layanan USG hingga Bedah

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengoperasikan lima unit Mobil Klinik Hewan Keliling yang tersebar di lima wilayah kota administrasi. Fasilitas jemput bola ini dihadirkan untuk mendekatkan akses layanan kesehatan hewan yang profesional, berkualitas, sekaligus terjangkau bagi masyarakat di tingkat permukiman.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung jalannya layanan perdana ini di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Mustika, Jakarta Timur, pada Jumat (10/7). Kehadiran posko bergerak ini membawa fasilitas medis yang terbilang lengkap untuk ukuran klinik keliling.

Armada Mobil Klinik Hewan Keliling ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang medis yang mutakhir.

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Masyarakat yang membawa hewan peliharaannya bisa mendapatkan pelayanan berupa:

- Konsultasi dan pemeriksaan kesehatan umum

- Pemberian vaksinasi dan pengobatan

- Pemeriksaan laboratorium (darah rutin, biokimia, urin, dan feses)

- Tindakan ultrasonografi (USG)

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- Sterilisasi hingga tindakan bedah minor.