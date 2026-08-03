Polres Bogor Matangkan Pengamanan ASEAN Cup 2026, Tactical Floor Game Libatkan 1.097 Personel

JawaPos.com - Polres Bogor bersama Polda Jawa Barat mematangkan strategi pengamanan Hyundai ASEAN Cup 2026 melalui simulasi Tactical Floor Game (TFG) dan Tactical Wall Game (TWG) di Stadion Pakansari, Cibinong, Senin (3/8/2026). Simulasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh personel memahami skema pengamanan sebelum pertandingan internasional berlangsung. Kegiatan tersebut digelar usai Apel Pengamanan Pasukan Gabungan yang dipimpin Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Jawa Barat Kombes Pol Teddy Suhendyawan Syarif bersama Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto. Simulasi berlangsung di kawasan Lingkar Luar Gate VVIP Stadion Pakansari dengan melibatkan seluruh unsur pengamanan.

TFG dan TWG menjadi tahapan penting dalam menyusun strategi pengamanan secara menyeluruh. Melalui simulasi tersebut, seluruh skenario pengamanan divisualisasikan di atas peta taktis agar setiap personel memahami tugas, tanggung jawab, dan alur koordinasi saat bertugas di lapangan.

Simulasi diikuti para perwira pengendali dari Polres Bogor, personel Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Jawa Barat, Brimob, TNI, serta unsur pemerintah daerah. Keterlibatan lintas instansi tersebut ditujukan untuk memperkuat koordinasi selama pengamanan berlangsung.

Selain jajaran kepolisian, simulasi juga melibatkan personel Subdenpom, Kortgartap, Kodim 0621/Kabupaten Bogor, Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga Dinas Pemadam Kebakaran. Seluruh unsur mempelajari pembagian tugas sesuai zonasi pengamanan yang telah disiapkan.

Dalam pemaparan simulasi, Kapolres Bogor menjelaskan berbagai skenario yang akan diterapkan selama pertandingan. Materi yang dibahas meliputi penempatan personel, pola pengamanan, hingga langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.

Sebanyak 1.097 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan jalannya pertandingan. Penempatan personel dibagi ke dalam tiga ring pengamanan, mulai dari area inti stadion hingga kawasan di luar Stadion Pakansari.

Simulasi juga membahas rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan stadion. Selain itu, turut disiapkan skema pengawalan bus tim peserta, mekanisme pemeriksaan di pintu masuk penonton, hingga pengaturan arus keluar-masuk kendaraan.

Petugas juga mempraktikkan berbagai skenario kontinjensi. Di antaranya penanganan apabila terjadi penumpukan penonton, kondisi darurat, maupun situasi lain yang membutuhkan respons cepat di lapangan.

Melalui simulasi tersebut, seluruh komandan satuan dan perwira pengendali diharapkan memiliki persepsi yang sama mengenai prosedur operasional serta rantai komando. Kesamaan pemahaman dinilai penting agar setiap keputusan dapat diambil secara cepat dan terkoordinasi apabila terjadi situasi yang memerlukan penanganan segera.