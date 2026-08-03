Kebakaran Kramatjati: Api Padam Total, Penyidik Dikerahkan ke Lokasi

JawaPos.com - Kebakaran tumpukan sampah di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, dipastikan telah padam total pada Senin (3/8) pagi. Meski situasi sudah kondusif, duka menyelimuti penanganan insiden ini setelah seorang petugas pemadam kebakaran dilaporkan gugur saat bertugas.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara, mengonfirmasi bahwa kondisi di lokasi kejadian saat ini sudah aman dari potensi perambatan api.

"Tidak (ada penyalaan). Alhamdulillah aman. Mudah-mudahan tidak ada perambatan," ujar Bayu saat dikonfirmasi, Senin (3/8).

Kendati api utama dan sisa bara telah dipadamkan sepenuhnya, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta tidak langsung menarik seluruh pasukan. Sejumlah personel tetap disiagakan di area bekas kebakaran untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bayu menegaskan, pengerahan petugas di lapangan dilakukan untuk menjaga area yang sebelumnya sempat memicu kepulan asap pekat akibat bakaran di lapisan bawah material sampah.

"Ada (personel). Masih dijaga," tutur Bayu.

Dugaan Penyebab dan Kendala Lapangan

Peristiwa kebakaran yang melahap lahan pembuangan sampah ilegal di Jalan Penggilingan Baru ini mulanya terjadi pada Sabtu (1/8). Insiden tersebut diduga kuat dipicu oleh anak-anak yang bermain api di area pinggiran lahan.

Proses pemadaman sempat memakan waktu cukup lama karena material yang terbakar berada di lapisan dalam. Meskipun permukaan luar terlihat padam, bara api merambat hingga kedalaman satu sampai dua meter di bawah tumpukan puing dan sampah.