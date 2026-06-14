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Nanda Prayoga
Senin, 15 Juni 2026 | 05.01 WIB

Besok Prabowo Terima Kunjungan Presiden Jerman, Polisi Rekayasa Lalu Lintas 10 Ruas Jalan

Petugas gabungan mengatur lalu lintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (4/7/2022).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS - Image

Petugas gabungan mengatur lalu lintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (4/7/2022).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

JawaPos.com - Ditlantas Polda Metro Jaya akan melakukan penutupan jalan saat Indonesia menerima kunjungan kenegaraan dari Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier pada Senin (15/6) besok. Kunjungan ini merupakan pertemuan pertama Presiden Frank-Walter Steinmeier dengan Presiden Prabowo Subianto.

Seperti dilihat pada akun Instagram Ditlantas Polda Metro Jaya, @tmcpoldametro, penutupan jalan ini direncanakan dilakukan pada pukul 08.00 WIB hingga selesai. Adapun penutupan jalan ini hanya akan dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas.

Tak hanya dilakukan pengaturan lalu lintas, kedatangan Presiden Frank-Walter Steinmeier akan dilakukan pengawalan oleh petugas sebagai bentuk penghormatan.

Berikut sejumlah ruas jalan yang akan dilewati:

Jln. Halim Perdanakusuma

Jln. MT. Haryono

Jln. Gatot Subroto

Jln. Asia Afrika

Jln. Sudirman-Thamrin

Jln. Medan Merdeka Barat

Editor: Bintang Pradewo
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