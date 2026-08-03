Listrik Tangerang dan Jakarta Sempat Padam Senin Pagi, PLN: Sudah Kembali Normal

JawaPos.com - PT PLN (Persero) memastikan kendala di jaringan distribusi yang menyebabkan pemadaman listrik di beberapa wilayah di Tangerang dan Jakarta pada Senin pagi (3/8) telah berhasil dipulihkan.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Haris Andika, mengatakan kondisi tersebut terjadi karena adanya gangguan suplai listrik di wilayah sekitar Tangerang.

“Karena adanya gangguan suplai listrik dari Gardu Induk Gandul ke arah Cirendeu yang terjadi pada pukul 04.59 WIB telah berhasil dipulihkan,” ujar Haris dalam keterangan yang diterima, Senin (3/8).

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Andika mengatakan, PLN memastikan keamanan teknis dan mulai melakukan perbaikan segera setelah adanya permasalahan di jaringan tersebut.

“Tim PLN memastikan keamanan teknis dan mulai melakukan pemulihan awal pada pukul 05.14 WIB,” ujarnya.

Ia memastikan, pasokan listrik untuk seluruh pelanggan khususnya yang terdampak pemadaman listrik secara bertahap sudah kembali normal pada pukul 07:00 WIB.

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Dengan adanya kondisi tersebut, perusahaan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan.