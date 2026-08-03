Listrik Tangerang dan Jakarta Sempat Padam Senin Pagi, PLN: Sudah Kembali Normal

Petugas PLN melalukan perawatan jaringan listrik di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Sabtu (13/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - PT PLN (Persero) memastikan kendala di jaringan distribusi yang menyebabkan pemadaman listrik di beberapa wilayah di Tangerang dan Jakarta pada Senin pagi (3/8) telah berhasil dipulihkan.
Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Haris Andika, mengatakan kondisi tersebut terjadi karena adanya gangguan suplai listrik di wilayah sekitar Tangerang.
“Karena adanya gangguan suplai listrik dari Gardu Induk Gandul ke arah Cirendeu yang terjadi pada pukul 04.59 WIB telah berhasil dipulihkan,” ujar Haris dalam keterangan yang diterima, Senin (3/8).
Baca Juga:8 Cara Orang yang Memiliki Kestabilan Emosional Menangani Percakapan Sulit Menurut Psikologi
Andika mengatakan, PLN memastikan keamanan teknis dan mulai melakukan perbaikan segera setelah adanya permasalahan di jaringan tersebut.
“Tim PLN memastikan keamanan teknis dan mulai melakukan pemulihan awal pada pukul 05.14 WIB,” ujarnya.
Ia memastikan, pasokan listrik untuk seluruh pelanggan khususnya yang terdampak pemadaman listrik secara bertahap sudah kembali normal pada pukul 07:00 WIB.
Dengan adanya kondisi tersebut, perusahaan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan.
“Apabila masih mengalami kendala pada layanan kelistrikan, pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123,” ucapnya.
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1
Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa