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Syahrul Yunizar
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 19.02 WIB

Hotel Pullman Jakbar Terbakar, Petugas Menduga Api Berasal dari Salah Satu Lantai

Ilustrasi Kebakaran. (Dimas Pradipta/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi Kebakaran. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)

JawaPos.com - Kebakaran terjadi di Hotel Pullam, Jalan Letjen S. Parman, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar), pada Sabtu pagi (1/8). Petugas dari Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakbar menduga api berasal dari salah satu lantai hotel. 

Kepala Sudin Gulkarmat Jakbar Suherli menyampaikan bahwa kebakaran tersebut diduga bermula dari masalah kelistrikan di salah satu lantai hotel. Persisnya pada lantai 2 hotel. Namun demikian, penyebab pasti kebakaran yang diketahui terjadi pada pukul 07.54 WIB. Saat itu petugas keamanan hotel sedang melakukan pemeriksaan rutin di area tangga darurat lantai P5.

”Petugas mencium asap. Setelah dilakukan pengecekan, api diketahui sudah muncul dari area lantai P4,” terang Suherli. 

Petugas keamanan kemudian berusaha memadamkan kobaran api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. APAR tidak berhasil mengendalikan dan memadamkan api. Sehingga pihak hotel meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran.

Laporan terjadinya kebakaran diterima oleh Sudin Gulkarmat Jakbar pada pukul 07.59 WIB. Tidak lama setelahnya, petugas dan armada pemadam kebakaran langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian di Hotel Pullman. Secara keseluruhan sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. 

Belasan unit mobil pemadaman kebakaran itu diperkuat oleh 70 personel. Seluruhnya diterjunkan untuk menangani kebakaran tersebut. Unit pemadam kebakaran pertama tiba di lokasi kebakaran pada pukul 08.04 WIB. Petugas langsung memulai proses pemadaman 1 menit kemudian.

Berdasar laporan dari lapangan, kobaran api berhasil dilokalisasi pada pukul 08.07 WIB. Kemudian petugas melakukan proses pendinginan mulai pukul 08.15 WIB sampai operasi pemadaman kebakaran dinyatakan selesai oleh petugas pada pukul 09.15 WIB.

Berdasar hasil pengecekan awal, area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 200 meter persegi. Untungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Data dari Sudin Gulkarmat Jakbar mencatat tidak ada korban luka ringan, korban luka berat, maupun warga yang terdampak. 

Usai proses pendinginan rampung, status penanganan kebakaran dinyatakan hijau. Status itu menandakan situasi telah aman dan api berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh petugas pemadam kebakaran. Situasi dan kondisi di lokasi kebakaran juga dipastikan kondusif.

Editor: Sabik Aji Taufan
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