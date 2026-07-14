Pembongkaran JPO Tendean Picu Kemacetan Parah, Rute Transjakarta Dialihkan

Kepolisian dan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan membuka arus lalu lintas di Jalan Kapten Tendean, Mampang arah Pancoran, usai pembongkaran JPO yang ditabrak truk pengangkut Crane, Selasa (14/7/2026). (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)

JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memberlakukan rekayasa pola operasi dan penyesuaian rute pada Koridor 13 (Ciledug - Tegal Mampang) sejak Selasa sore (14/7). Langkah ini diambil menyusul insiden sebuah truk besar yang menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Tendean. Diketahui, sejak siang, Pemprov DKI melakukan pembongkaran JPO lantaran kondisinya yang rusak parah.

Hal ini memicu kemacetan parah di sekitar lokasi kejadian, yang langsung berimbas pada kelancaran arus armada Transjakarta. Demi keselamatan dan kenyamanan penumpang, manajemen memutuskan untuk memotong rute pelayanan.

Koridor 13 Dipangkas, Ini Titik Putar Baliknya Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menjelaskan bahwa rekayasa pola operasi ini terpaksa dilakukan demi meminimalisasi dampak kemacetan total terhadap mobilitas warga.

"Insiden JPO yang tertabrak truk di Jalan Bangka mengakibatkan kemacetan parah di jalur tersebut. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kondisi langsung di lapangan dan demi menjaga kenyamanan serta keselamatan pelanggan, Transjakarta segera memberlakukan rekayasa pola operasi. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan perjalanan yang dialami para pelanggan sore hari ini," ujar Ayu Wardhani, Selasa (14/7).

Untuk memastikan pergerakan penumpang tetap terakomodasi, Transjakarta menetapkan posko pola operasi sementara dengan rincian sebagai berikut:

- Koridor 13 (CBD Ciledug - Tegal Mampang): Mengalami perpendekan rute. Pelayanan dari CBD Ciledug hanya berjalan normal sampai dengan Halte Rawa Barat. Setelah menurunkan penumpang di Halte Rawa Barat, bus akan langsung berputar balik menuju arah CBD Ciledug.

- Rute L13E dan 13B: Untuk sementara waktu tidak melayani Halte Tegal Mampang.

- Rute 5N dan 6U: Untuk sementara waktu juga tidak melayani Halte Tegal Mampang.

Panduan Perpindahan Penumpang dan Evaluasi Jalur Bagi pelanggan yang hendak menuju rute 4K, P11, 6V, dan 7B, pihak Transjakarta menyarankan untuk melakukan transfer atau perpindahan bus langsung di Halte Rawa Barat.

Saat ini, manajemen Transjakarta terus melakukan koordinasi ketat dengan petugas di lapangan untuk memantau proses evakuasi truk dan penanganan struktur JPO yang terdampak. Langkah ini diambil guna memastikan jalur Koridor 13 dapat dinyatakan aman sebelum dilalui kembali secara normal.

Baca Juga:JPO Tendean Ditabrak Truk Timbulkan Kerugian Miliar Rupiah