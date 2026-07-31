Rusunawa Penjaringan Kini Punya Kampung Quran, Bakal Replikasi Se-Jakarta?

Wakil Gubernur DKI Jakarta saat peluncuran Kampung Quran di Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (31/7). (Dok Pemprov DKI)
JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta resmi meluncurkan Kampung Quran di Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (31/7). Program ini hadir sebagai pusat pembelajaran Al-Qur’an sekaligus ruang pembinaan karakter dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan hunian bertingkat.
Inisiatif ini diresmikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Langkah ini digagas oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Administrasi Jakarta Utara bersama Pemkot Jakarta Utara, UPRS IV Penjaringan, para ulama, tokoh masyarakat, hingga warga setempat.
Wakil Gubernur Rano Karno menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor yang berhasil mewujudkan kawasan pembinaan keagamaan tersebut.
"Kehadirannya bukan sekadar tempat membaca dan menghafal Al-Qur’an, tetapi juga menjadi ruang tumbuh yang aman dan kondusif untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari," ujar Wagub Rano, Jumat (31/7).
Menurut Rano, pembinaan keagamaan di lingkungan hunian padat seperti rusunawa sangat krusial untuk mengarahkan tumbuh kembang anak dan remaja. Melalui kegiatan membaca, menghafal, dan memahami Al-Qur’an, generasi muda diharapkan tumbuh dengan benteng moral yang kuat.
Langkah ini juga diselaraskan dengan ambisi Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kota berstandar global yang tetap memegang teguh fondasi sosial dan spiritual. Aktivitas keagamaan dan pendidikan di rusun diyakini mampu memperkuat toleransi serta nilai kebajikan warga.
Siap Jadi Percontohan di Wilayah Lain
Ke depan, program di Jakarta Utara ini tidak berhenti sebagai fasilitas tunggal, melainkan diproyeksikan sebagai cetak biru pembinaan warga di kawasan lain.
"Kami ingin Kampung Quran ini menjadi pilot project sekaligus inspirasi bagi lahirnya Kampung Quran di berbagai wilayah lain di Jakarta, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," tutur Wagub Rano.
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen terus mendukung sinergi antara LPTQ dan masyarakat untuk memperluas program serupa, guna memperkuat syiar Islam, kepedulian sosial, serta rasa kebersamaan di lingkungan permukiman.
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