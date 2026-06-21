Kalahkan Washington DC, Jakarta Melesat ke Peringkat 53 Kota Terbaik Dunia 2026

JawaPos.com - Jakarta berhasil menempati peringkat ke-53 dalam daftar 100 World's Best Cities 2026 yang dirilis oleh Resonance Consultancy, lembaga konsultan ternama asal Brussel, Belgia.

Pencapaian ini membuat Jakarta sukses mengangkangi sejumlah kota global legendaris. Sebut saja Washington DC (Amerika Serikat) di peringkat ke-57, serta pusat kemegahan Timur Tengah, Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), yang tertahan di posisi ke-86.

"Ya, status ibu kota negara memang akan berpindah ke Nusantara. Namun, pusat gravitasi ekonomi Jakarta tidak ikut berpindah," tulis Resonance Consultancy dalam laporan resminya, dikutip Minggu (20/6).

Mengapa Jakarta Bisa Kalahkan Washington DC dan Abu Dhabi?

Pemeringkatan World's Best Cities 2026 ini menggunakan metode Place Power Score. Metode ini menggabungkan data kinerja kota dengan persepsi publik global melalui tiga pilar utama: livability (kenyamanan hidup), lovability (daya tarik kota), dan prosperity (kemakmuran ekonomi).

Berdasarkan riset tersebut, kekuatan utama Jakarta ternyata ada pada aspek lovability. Dalam kategori ini, Jakarta nangkring di posisi ke-28 dunia berkat Daya Tarik Wisata & Ruang Publik: Revitalisasi Kota Tua, menjamurnya kawasan rooftop di SCBD, hingga pesona pesisir Pantai Indah Kapuk (PIK) dinilai sangat fotogenik.

Juara Media Sosial: Jakarta menempati peringkat ke-9 dunia untuk unggahan Instagram dan peringkat ke-8 dunia untuk video TikTok.

Sementara Fasilitas Ramah Keluarga: Jakarta masuk dalam 10 besar dunia untuk kategori Shopping dan Family-Friendly Attractions.

Selain pariwisata, lompatan besar Jakarta juga didorong oleh integrasi transportasi massal yang semakin matang. Kehadiran LRT Jabodebek yang terhubung dengan moda lain, kelanjutan proyek MRT Jakarta Fase 2 menuju Kota, serta efisiensi Kereta Bandara Soekarno-Hatta menjadi poin plus yang mendongkrak penilaian.

Dari sisi ekonomi, koridor Bekasi-Cikarang kini menjelma menjadi pusat data (data center) raksasa untuk menyokong cloud computing dan kecerdasan buatan (AI). Hal ini ditambah dengan terus tumbuhnya gedung perkantoran premium di sepanjang Sudirman, Thamrin, Kuningan, hingga TB Simatupang.