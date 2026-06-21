Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Minggu, 21 Juni 2026 | 19.29 WIB

Kalahkan Washington DC, Jakarta Melesat ke Peringkat 53 Kota Terbaik Dunia 2026

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berangkat menuju Balaikota Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berangkat menuju Balaikota Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Jakarta berhasil menempati peringkat ke-53 dalam daftar 100 World's Best Cities 2026 yang dirilis oleh Resonance Consultancy, lembaga konsultan ternama asal Brussel, Belgia.

Pencapaian ini membuat Jakarta sukses mengangkangi sejumlah kota global legendaris. Sebut saja Washington DC (Amerika Serikat) di peringkat ke-57, serta pusat kemegahan Timur Tengah, Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), yang tertahan di posisi ke-86.

"Ya, status ibu kota negara memang akan berpindah ke Nusantara. Namun, pusat gravitasi ekonomi Jakarta tidak ikut berpindah," tulis Resonance Consultancy dalam laporan resminya, dikutip Minggu (20/6).

Mengapa Jakarta Bisa Kalahkan Washington DC dan Abu Dhabi?
Pemeringkatan World's Best Cities 2026 ini menggunakan metode Place Power Score. Metode ini menggabungkan data kinerja kota dengan persepsi publik global melalui tiga pilar utama: livability (kenyamanan hidup), lovability (daya tarik kota), dan prosperity (kemakmuran ekonomi).

Berdasarkan riset tersebut, kekuatan utama Jakarta ternyata ada pada aspek lovability. Dalam kategori ini, Jakarta nangkring di posisi ke-28 dunia berkat Daya Tarik Wisata & Ruang Publik: Revitalisasi Kota Tua, menjamurnya kawasan rooftop di SCBD, hingga pesona pesisir Pantai Indah Kapuk (PIK) dinilai sangat fotogenik.

Juara Media Sosial: Jakarta menempati peringkat ke-9 dunia untuk unggahan Instagram dan peringkat ke-8 dunia untuk video TikTok.

Sementara Fasilitas Ramah Keluarga: Jakarta masuk dalam 10 besar dunia untuk kategori Shopping dan Family-Friendly Attractions.

Selain pariwisata, lompatan besar Jakarta juga didorong oleh integrasi transportasi massal yang semakin matang. Kehadiran LRT Jabodebek yang terhubung dengan moda lain, kelanjutan proyek MRT Jakarta Fase 2 menuju Kota, serta efisiensi Kereta Bandara Soekarno-Hatta menjadi poin plus yang mendongkrak penilaian.

Dari sisi ekonomi, koridor Bekasi-Cikarang kini menjelma menjadi pusat data (data center) raksasa untuk menyokong cloud computing dan kecerdasan buatan (AI). Hal ini ditambah dengan terus tumbuhnya gedung perkantoran premium di sepanjang Sudirman, Thamrin, Kuningan, hingga TB Simatupang.

Respons Pemprov DKI: Jadi Pemacu Semangat
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku bangga sekaligus bersyukur saat menerima laporan tersebut.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Wagub Rano Karno Resmi Buka Pesparani Katolik Jakarta 2026, Dorong Jakarta Jadi Kota Global - Image
Jabodetabek

Wagub Rano Karno Resmi Buka Pesparani Katolik Jakarta 2026, Dorong Jakarta Jadi Kota Global

Minggu, 31 Mei 2026 | 15.29 WIB

Jakarta Jadi Pusat Tari Dunia, IWDF 2026 Gaet 10 Ribu Pengunjung - Image
Jabodetabek

Jakarta Jadi Pusat Tari Dunia, IWDF 2026 Gaet 10 Ribu Pengunjung

Minggu, 31 Mei 2026 | 14.44 WIB

Tanpa Iuran, Warga Gandaria Utara Jakarta Sukses Bangun Kampung Pintar Berbasis Digital - Image
Jabodetabek

Tanpa Iuran, Warga Gandaria Utara Jakarta Sukses Bangun Kampung Pintar Berbasis Digital

Kamis, 28 Mei 2026 | 00.22 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore