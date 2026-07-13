Khorkhog hingga Khuushuur, Cita Rasa Mongolia Autentik Hadir di Restoran Seoul Nomad

JawaPos.com – Mengenal budaya Mongolia lewat makanan, khorkhog adalah hidangan yang wajib dicoba. Dikutip dari Korea Joongang Daily, sajian khas berbahan daging domba ini menjadi simbol kehidupan masyarakat nomaden Mongolia selama berabad-abad.

Di Seoul, cita rasa autentiknya bisa ditemukan di restoran Seoul Nomad yang berada di Distrik Jungnang dan dikenal menyajikan resep tradisional dengan sentuhan asli Mongolia.

Khorkhog dimasak menggunakan teknik unik yang telah diwariskan turun-temurun. Batu sungai berukuran besar dipanaskan di atas bara api hingga membara, lalu dimasukkan ke dalam panci logam bersama potongan daging domba, kentang, dan wortel.

Seluruh bahan kemudian dimasak perlahan selama sekitar satu jam. Karena prosesnya memakan waktu cukup lama, restoran hanya menyiapkan hidangan ini sekali setiap pagi. Hasilnya adalah daging yang sangat empuk dengan cita rasa alami tanpa aroma prengus yang berlebihan.

Khorkhog mencerminkan gaya hidup masyarakat Mongolia yang berpindah-pindah mengikuti ternak mereka. Dengan peralatan sederhana, api, batu panas, dan daging menjadi bekal utama yang mudah dibawa selama perjalanan.

Hingga kini, khorkhog tetap identik sebagai hidangan kebersamaan yang biasa dinikmati bersama keluarga atau teman, terutama saat musim panas untuk memulihkan energi.

Selain itu, restoran ini juga menawarkan khuushuur, pangsit goreng khas Mongolia yang menjadi salah satu makanan favorit masyarakat setempat. Isinya didominasi daging sapi cincang, daun kucai, dan bawang, dibungkus kulit renyah berwarna keemasan.