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Antara
Senin, 13 Juli 2026 | 18.52 WIB

Rombongan Pengantin Kecelakaan di Indramayu, Polisi Catat Total Korban Tewas Jadi 12 Orang

Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. (Istimewa) - Image

Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. (Istimewa)

JawaPos.com - Kepolisian Resor (Polres) Indramayu mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan di Jalur Pantai Utara (Pantura) wilayah Lohbener Indramayu bertambah menjadi 12 orang.

Kepala Satlantas Polres Indramayu AKP Undang Syarif mengatakan, tiga korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan sembilan korban lainnya meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit.

"Awalnya di lokasi kejadian ada tiga orang meninggal dunia. Seiring penanganan medis, korban yang dirawat di rumah sakit bertambah meninggal sehingga total korban meninggal menjadi 12 orang," kata Undang Syarif dilansir dari Antara.

Undang menjelaskan, kecelakaan bermula saat mobil bak terbuka Daihatsu Gran Max yang baru mengantar rombongan ke acara pernikahan, melaju pulang. Kendaraan yang membawa rombongan acara pernikahan itu hendak memutar arah di lokasi kejadian.

"Ketika kembali dari mengantar ke tempat pernikahan, kendaraan akan memutar arah, kemudian tertabrak dari belakang oleh kendaraan wing box,"  ucap Undang.

Akibat benturan tersebut, kata dia, mobil bak terbuka tersebut terdorong ke depan hingga bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan.

"Setelah terdorong ke depan, dari arah berlawanan datang kendaraan truk sehingga terjadi kecelakaan," ungkap Undang Syarif.

Dia menyebut mobil bak terbuka itu mengangkut 17 penumpang dan seorang pengemudi. Pengemudi Gran Max meninggal dunia setelah sempat mendapatkan penanganan medis.

"Jumlah penumpang ada 17 orang ditambah satu sopir. Sopir Gran Max juga meninggal dunia," terang Undang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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