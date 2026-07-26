Kronologi Bentrokan di Menteng Jakpus: Berawal dari Warung Nasi Uduk, Berujung Bangunan dan Motor Terbakar

Sekelompok orang yang diduga matel dan warga mengalami bentrokan di Jalan Matraman Dalam, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/7) pagi. (Instagram: @zipenkyulia)
JawaPos.com - Sekelompok orang yang diduga matel dan warga mengalami bentrokan di Jalan Matraman Dalam, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/7) pagi. Akibatnya, dua orang terluka, sebuah bangunan dan motor hangus terbakar.
Penyebab terjadinya insiden ini pun masih simpang siur. Dalam salah satu informasi, insiden terjadi pada pukul 10.00 WIB lantaran adanya perselisihan antara warga yang tak terima dengan sekelompok orang yang enggan membayar nasi uduk.
Informasi lainnya, pertikaian terjadi akibat salah satu pelaku tak kunjung dilayani saat membeli sarapan. Selanjutnya, seorang pengendara motor berknalpot bising menggeber kendaraannya di sekitar warung. Alhasil, seorang warga menegur pengendara tersebut.
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Tak lama berselang, sekitar 10 orang diduga datang ke lokasi untuk mencari orang yang menegur pengendara motor. Lantaran tak menemukan sosok yang menegur, 10 orang tersebut melampiaskan kemarahannya dengan merusak gerobak nasi uduk.
Setelahnya, sejumlah warga pun mendatangi bangunan yang berada di lahan kosong. Bangunan tersebut diduga sebagai markas salah satu kelompok yang juga difungsikan sebagai kafe.
Selanjutnya, api muncul dan membakar sebagian bangunan dan kendaraan yang berada di lokasi. Polisi hingga kini belum memastikan penyebab kebakaran maupun pihak yang bertanggung jawab.
"Jadi, ada yang sempat terbakar bangunan dan kendaraan. Nah, ini akan kami pastikan lagi mana objek-objeknya dan kami akan segera lakukan pengolahan TKP," kata Kapolsek Metro Menteng, AKBP Briaerl Arnold Rondonuwu kepada wartawan.
Kemudian, mengenai apakah kebakaran dipicu aksi pembakaran oleh warga, Braiel menegaskan belum bisa memastikan lantaran penyelidikan masih berlangsung.
Adapun pihak kepolisian telah mengamankan lokasi kejadian dan tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab bentrokan.
"Kami belum bisa memastikan itu siapa. Mohon waktu, kami akan menyelidiki," ujarnya.
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