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Nanda Prayoga
Senin, 27 Juli 2026 | 01.42 WIB

Polisi Periksa Saksi Bentrokan di Menteng, Empat Korban Terluka

Bentrokan antar kelompok yang diduga melibatkan mata elang dan warga terjadi di Jalan Matraman Dalam, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/7) pagi. (X: @netizenledger) - Image

Bentrokan antar kelompok yang diduga melibatkan mata elang dan warga terjadi di Jalan Matraman Dalam, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/7) pagi. (X: @netizenledger)

JawaPos.com - Polisi masih menyelidiki insiden bentrokan yang terjadi di kawasan Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7). Sejumlah langkah investigasi telah dilakukan, mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi, hingga pendalaman terhadap kronologi peristiwa guna mengungkap pihak-pihak yang terlibat.

Keributan yang melibatkan sekelompok orang dengan warga tersebut menyebabkan sebuah bangunan semi permanen dan empat sepeda motor hangus terbakar. Selain itu, empat orang mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, aparat bergerak cepat menuju lokasi begitu menerima laporan dari masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk mengendalikan situasi sekaligus memastikan keamanan warga di sekitar lokasi kejadian.

"Berdasarkan informasi awal, keributan bermula saat sekelompok orang diduga mendatangi sebuah warung makan di samping Masjid Jami Matraman sambil membawa senjata tajam. Kelompok tersebut diduga merusak gerobak nasi uduk hingga memicu keributan dengan warga," dalam keterangannya Minggu, (26/7).

Dari hasil penyelidikan sementara, bentrokan kemudian bergeser ke Jalan Tambak Nomor 85. Insiden itu berakhir dengan terbakarnya satu bangunan semi permanen beserta empat sepeda motor.

Saat ini penyidik masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri rangkaian kejadian untuk mengungkap penyebab pasti bentrokan dan mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat. Polisi memastikan kondisi di lokasi sudah kembali kondusif dan aktivitas warga berlangsung seperti biasa.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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