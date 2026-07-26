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Nanda Prayoga
Senin, 27 Juli 2026 | 01.22 WIB

Diduga Tak Bayar Nasi Uduk, Mata Elang dan Warga Bentrok di Menteng Berujung Motor hingga Bangunan Terbakar 

Bentrokan antar kelompok yang diduga melibatkan mata elang dan warga terjadi di Jalan Matraman Dalam, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/7) pagi. (X: @netizenledger) - Image

Bentrokan antar kelompok yang diduga melibatkan mata elang dan warga terjadi di Jalan Matraman Dalam, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/7) pagi. (X: @netizenledger)

JawaPos.com - Bentrokan antar kelompok yang diduga melibatkan mata elang dan warga terjadi di Jalan Matraman Dalam, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/7) pagi.

Aksi ini diduga terjadi lantaran sekelompok orang datang dan enggan membayar nasi uduk hingga berakhir dengan pengrusakan dan keributan dengan warga setempat.

Bahkan, aksi amuk massa ini mengakibatkan satu unit sepeda motor dan satu bangunan hangus terbakar.

Kapolsek Metro Menteng, AKBP Briaerl Arnold Rondonuwu mengungkapkan bahwa perselisihan tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIB.

Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan pun sempat berupaya melerai bentrokan. Hanya saja, banyaknya orang yang terlibat membuat kerusuhan tak terhindarkan.

“Kejadian sekitar pukul 10.00 WIB terjadi perselisihan antara warga dan pihak-pihak oknum yang menempati lahan kosong,” ucap Briaerl kepada wartawan.

Adapun kejadian mengakibatkan dua orang mengalami luka-luka dan harus segera dilarikan ke rumah sakit demi mendapatkan penanganan medis.

Setelahnya, pihak kepolisian telah mengamankan lokasi kejadian dan tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab bentrokan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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