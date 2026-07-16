Admin TheKerupuk Risyad 'Ichad' Dipulangkan usai Ditahan Polisi 43 Jam soal Meme Satire

Admin @TheKerupuk Risyad Azhary (tengah) bersama Aktivis Ferry Irwandi. (Instagram @irwandiferry)
JawaPos.com - Risyad Azhary alias Ichad, admin di balik akun Instagram humor @TheKerupuk, akhirnya diperbolehkan pulang dari Polres Metro Tangerang Kota, Kamis (16/7).
Meski tidak ditahan, proses hukum terhadap Ichad yang kini berstatus tersangka atas unggahan meme satire pengkritik pemerintah dipastikan tetap berjalan.
Kuasa hukum dari Tim Advokasi untuk Demokrasi, Iqbal Ramadhan, menjelaskan bahwa Ichad kini dikenai kewajiban wajib lapor secara berkala setelah menjalani masa penahanan selama puluhan jam.
"Kawan kita Risyad atau biasa dipanggil Ichad tidak dilakukan penahanan. Maka hari ini Ichad bisa pulang dengan kewajibannya untuk melakukan wajib lapor. Mungkin kami harap kawan-kawan sekalian mengikuti kasusnya, tetap kemudian mengawal kasusnya agar tidak terjadi kriminalisasi yang serupa," ujar Iqbal Ramadhan dalam unggahan akun @lbh_jakarta, Kamis (16/7).
Sebelum diperbolehkan pulang, Ichad sempat ditahan selama kurang lebih 43 jam oleh penyidik Polres Metro Tangerang Kota.
Penahanan ini bahkan sudah dilakukan sejak dirinya masih berstatus sebagai saksi, hingga akhirnya kepolisian menaikkan status hukumnya menjadi tersangka.
Usai melangkah keluar dari gedung Polres Metro Tangerang Kota, Ichad menyampaikan rasa terima kasihnya atas gelombang solidaritas publik yang terus mengalir.
Ia berharap kasus yang menimpanya menjadi perhatian bersama demi menjaga iklim kebebasan berekspresi.
"Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang bersolidaritas. Terima kasih buat kawan-kawan yang hari ini saya tidak diberi penahanan. Dan saya harap semoga untuk kapolres-kapolres lain untuk bisa tidak menahan hal-hal yang terkait dengan komedi dan satire," tutur Ichad.
Baca Juga:Libatkan WN Bulgaria, Bank Jambi Dibobol Hingga Rugi Rp 144,82 Miliar, Polisi Tangkap 3 Tersangka
LBH Jakarta melalui unggahan di akun resminya @lbh_jakarta membeberkan kronologi penangkapan Ichad yang dinilai penuh kejanggalan.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final