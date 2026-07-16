Soroti Kebutuhan Talenta di Tengah Tantangan Ketenagakerjaan, Buka 250 Lowongan Kerja

JawaPos.com – Kebutuhan dunia usaha terhadap sumber daya manusia yang kompeten masih menjadi tantangan di tengah dinamika pasar kerja Indonesia.

Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja tetap menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja, khususnya lulusan baru.

Isu pengembangan talenta menjadi semakin relevan di tengah tantangan pasar kerja nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai lebih dari 153 juta orang pada 2025, sementara lulusan baru setiap tahun terus bertambah sehingga kebutuhan akan akses rekrutmen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu perhatian dunia usaha maupun pemerintah.

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Merespons kondisi tersebut, PT Agung Podomoro Land menggelar Podomoro Talent Expo (PTE) 2026 pada 17–18 Juli 2026 di Ballroom Kuningan City, Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan lebih dari 250 lowongan kerja dari lebih 20 unit bisnis perusahaan bagi lulusan baru maupun tenaga profesional.

Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Bacelius Ruru dalam keterangan tertulisnya mengatakan pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan perusahaan.

"Kami percaya bahwa pertumbuhan perusahaan harus berjalan beriringan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia," katanya.

"Kami ingin membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk membangun karier bersama kami, sekaligus menghadirkan talenta terbaik yang akan menjadi bagian dari perjalanan perusahaan ke depan," lanjutnya.

Selain membuka rekrutmen, lanjut Bacelius, acara ini juga menyediakan konsultasi karier bersama tim HR, psikotes, wawancara kerja, walk-in interview khusus posisi sales, hingga sesi Career Talks bersama para profesional.