DPRD DKI Jakarta Dukung Program Magang Tenaga Kerja

JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta mengapresiasi Program Magang Kerja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta. Program itu sebagai langkah konkret pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja muda di ibu kota.

Program tersebut mampu membuka peluang bagi para pencari kerja untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia industri. Melalui magang, peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman mengenai budaya kerja dan kebutuhan dunia usaha saat ini.

DPRD menilai upaya itu penting untuk menekan angka pengangguran. Sekaligus memperkuat daya saing sumber daya manusia Jakarta.

DPRD DKI Jakarta berharap Program Magang Kerja terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai perusahaan dan sektor usaha. Dengan begitu, semakin banyak generasi muda yang mendapatkan kesempatan meningkatkan kemampuan dan memperoleh akses pekerjaan yang lebih luas.

Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengatakan, program itu bertujuan memberikan pengalaman praktis bagi para lulusan sekolah menengah yang selama ini sering terkendala masalah penyerapan tenaga kerja.

Kegiatan Program Magang Kerja merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1152 Tahun 2026.

“Tentunya ini menjadi jawaban terkait lulusan SMA. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan bagaimana melatih kompetensinya. Dengan adanya program ini, menurut saya sangat baik sekali,” ucap Nova.

Program Pemagangan 2026 itu menargetkan 1.000 peserta untuk tahun anggaran ini dengan dibagi menjadi dua tahap. Tahap I pada bulan Mei, sekitar 700 peserta. Kemudian Tahap II pada bulan Oktober, 300 peserta tambahan.