Sopir Truk Molen Tersangkut di Kolong Jembatan Kereta Matraman Ngaku Lagi Main HP saat Kecelakaan

Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. (ANTARA/Dokumentasi pribadi)
JawaPos.com - Sebuah truk molen pengaduk semen tersangkut di kolong jembatan rel kereta api di Jalan Matraman Raya, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pada Kamis (16/7) dini hari. Insiden ini diduga terjadi karena pengemudi kurang memperhatikan batas ketinggian jembatan saat melintas.
Truk yang melaju dari arah Kampung Melayu menuju Salemba tersebut menghantam struktur jembatan hingga bagian depannya sempat terangkat ke atas. Beruntung, insiden yang terjadi pada waktu dini hari ini tidak sampai menimbulkan kemacetan parah di kawasan sekitar.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menegaskan bahwa situasi di lokasi sudah tertangani sepenuhnya oleh petugas gabungan di lapangan.
"Kendaraan dimaksud sudah TKA (tertib, kondusif, dan aman) tadi malam dan pagi ini sudah normal," ujar Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Kamis (16/7).
Baca Juga:DPP PDIP Gugat Zulfan Lindan ke PN Jaksel Terkait Dugaan Informasi Menyesatkan Kerusuhan Agustus
Selama proses evakuasi berlangsung, arus lalu lintas masih bisa diakomodasi. Kendaraan roda dua maupun roda empat tetap dapat melintas dengan memanfaatkan sisi sebelah kiri truk. Sejumlah warga di lokasi kejadian juga berinisiatif membantu mengatur arus lalu lintas guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan susulan.
Detik-Detik Truk Hantam Jembatan
Menurut kesaksian Emong, salah satu warga di lokasi kejadian, truk molen tersebut awalnya melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kampung Melayu. Warga sekitar sebenarnya sudah menyadari potensi bahaya dan sempat memberikan peringatan.
"Sama warga sudah sempat diteriakin supaya pelan dan tidak melintas di sana karena akan tersangkut," ujar pria berkaos loreng tersebut, Kamis (16/7).
Namun, peringatan dari warga tidak didengar. Truk tetap melaju kencang hingga akhirnya menghantam dan tersangkut di bawah kolong jembatan kereta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun warga dari pengemudi pasca-kejadian, sang sopir ternyata sedang tidak fokus saat berkendara. Emong menjelaskan bahwa sopir mengaku sedang bermain ponsel (HP), sehingga tidak mendengar teriakan peringatan dari warga sekitar.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final