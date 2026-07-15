Belum Sepakat Nilai Ganti Rugi, Pembangunan Ulang JPO Tendean Jakarta Selatan Belum Jelas

Petugas mengatur kemacetan lalu lintas akibat sebuah truk pengangkut alat berat tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jalan Tendean, Jakarta, Selasa (14/03/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Raya Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, terpaksa harus dibongkar total setelah mengalami kerusakan parah akibat ditabrak truk pengangkut alat borepile atau crane.
Insiden yang terjadi pada Selasa (14/7) dini hari ini tidak hanya melumpuhkan fasilitas penyeberangan, tetapi juga menyisakan kerugian material yang ditaksir mencapai miliaran rupiah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih berfokus pada penanganan darurat di lapangan, sementara kejelasan mengenai tanggung jawab dari pihak perusahaan pemilik truk masih menemui jalan buntu.
Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, mengungkapkan bahwa belum ada titik temu mengenai ganti rugi kerusakan aset daerah tersebut.
"Mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan maupun mekanisme ganti rugi dari perusahaan pemilik truk pengangkut alat borepile," ujar Wenny, dikutip Rabu (14/7).
Baca Juga:Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah Dialihkan ke Kejagung, Istana Minta Proses Hukum Dihormati
Kerugian akibat kecelakaan ini nyatanya tidak hanya menyasar pada fisik infrastruktur semata. Menurut Wenny, dampak sosial yang dirasakan masyarakat jauh lebih besar.
"Selain kerusakan pada aset pemerintah, insiden tersebut juga menimbulkan kerugian sosial berupa terganggunya mobilitas masyarakat akibat tidak dapat difungsikannya JPO Tendean," tambahnya.
Berdasarkan hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta di lokasi kejadian, struktur JPO dipastikan mengalami kerusakan yang sangat fatal. Pemprov DKI menilai tidak ada opsi lain selain merobohkan seluruh sisa konstruksi jembatan demi keselamatan publik.
"Keputusan (pembongkaran) tersebut diambil berdasarkan hasil penilaian teknis di lapangan di mana struktur JPO dinilai mengalami kerusakan berat sehingga sudah tidak layak beroperasi," jelas Wenny.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa