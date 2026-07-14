JPO Tendean Ditabrak Truk Timbulkan Kerugian Miliar Rupiah

JawaPos.com - Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian miliaran rupiah imbas jembatan penyeberangan orang (JPO) Tendean di Mampang, Jakarta Selatan, ditabrak oleh truk pengangkut alat berat.

"Akibat kejadian ini, Dinas Bina Marga memperkirakan kerugian material mencapai miliaran rupiah," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Bina Marga DKI Jakarta Siti Dinarwenny dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/7).

Terkait pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, kata dia, sampai dengan saat ini, belum terdapat kesepakatan maupun mekanisme ganti rugi dari pihak perusahaan pemilik truk pengangkut alat borepile tersebut.

Selain kerusakan pada aset pemerintah, Siti mengatakan insiden tersebut juga menimbulkan kerugian sosial, yaitu mobilitas masyarakat terganggu karena JPO tersebut tidak dapat digunakan dan arus lalu lintas di sekitar JPO itu terhambat.

Oleh sebab itu, menindaklanjuti insiden tersebut, Dinas Bina Marga DKI memastikan JPO tersebut tidak akan dilakukan perbaikan, melainkan langsung dibongkar.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil penilaian teknis di lapangan, yakni struktur JPO yang dinilai mengalami kerusakan berat sehingga sudah tidak layak beroperasi dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Sejalan dengan itu, terkait pembangunan kembali JPO Tendean, Dinas Bina Marga terlebih dahulu akan menyusun perencanaan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, mengingat proses tersebut memerlukan kajian lebih lanjut, maka hingga saat ini belum dapat dipastikan waktu pelaksanaan pembangunan kembali JPO tersebut.