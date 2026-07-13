Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Selasa, 14 Juli 2026 | 05.54 WIB

Pemkot Tangsel Diminta Terbuka dalam Proses Lelang Sewa Mobil Dinas

Ilustrasi mobil dinas - Image

Ilustrasi mobil dinas

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) diminta untuk lebih transparan dalam hal skema sewa mobil dinas dengan anggaran Rp 19,95 miliar tahun ini.

Skema itu memang bertujuan mencegah kebocoran anggaran dan demi efisiensi. Namun, kebijakan itu harus dipastikan transparan dan dilakukan melalui tender terbuka.

Menurut Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa, kebijakan yang menuai sorotan publik tersebut adalah langkah dan strategi yang masuk kategori efisiensi fiskal pragmatis.

Pemerintah berusaha menghindari beban biaya perawatan aset lewat skema sewa mobil dinas.

”Ini bisa dibaca sebagai strategi efisiensi fiskal. Dengan menyewa, pemerintah menghindari beban jangka panjang berupa perawatan aset yang sudah melewati umur ekonomis, sekaligus menjaga fleksibilitas anggaran agar tidak terkunci pada belanja modal besar,” kata dia pada Senin (13/7).

Herry menyebut, kebijakan yang diambil oleh Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie tersebut merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko fiskal. Terlebih di tengah kondisi dan situasi saat ini.

Biasanya kebijakan itu diberlakukan karena biaya sewa lebih mudah diprediksi ketimbang biaya perawatan aset tetap yang tidak terduga.

”Dan memungkinkan penyesuaian kebutuhan kendaraan sesuai periode kontrak,” ujarnya.

Meski terbilang efektif dan efisien, Herry tetap mengingatkan Pemkot Tangsel untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi atas kontrak yang dibuat.

Sebab, angka Rp 19,95 miliar juga tidak kecil. Selain itu, evaluasi juga harus tetap dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Gubernur Pramono Resmikan Mobil Klinik Hewan Keliling, Bisa Lakukan Operasi hingga USG - Image
Jabodetabek

Gubernur Pramono Resmikan Mobil Klinik Hewan Keliling, Bisa Lakukan Operasi hingga USG

Minggu, 12 Juli 2026 | 22.48 WIB

Cegah Kebocoran Anggaran Pengadaan dan Perawatan Mobil Dinas, Pemkot Tangsel Pilih Skema Sewa  - Image
Jabodetabek

Cegah Kebocoran Anggaran Pengadaan dan Perawatan Mobil Dinas, Pemkot Tangsel Pilih Skema Sewa 

Minggu, 12 Juli 2026 | 08.04 WIB

Wuling Siapkan Mobil Listrik Baru untuk GIIAS 2026, Aira EV dengan Harga Under Rp 200 Juta - Image
Otomotif

Wuling Siapkan Mobil Listrik Baru untuk GIIAS 2026, Aira EV dengan Harga Under Rp 200 Juta

Minggu, 12 Juli 2026 | 07.57 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal! - Image
1

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

7

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

8

Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore