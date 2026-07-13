Hari Pertama Sekolah, Pemprov DKI Kerahkan 235 Bus Sekolah Gratis untuk Pelajar

JawaPos.com - Hari pertama Tahun Ajaran 2026/2027 yang jatuh pada Senin (13/7) ditandai dengan peningkatan mobilitas masyarakat di berbagai sudut ibu kota.

Guna memastikan pergerakan para pelajar berjalan aman dan tepat waktu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengoperasikan ratusan armada Bus Sekolah gratis.

Sebanyak 235 unit Bus Sekolah yang melayani 50 rute reguler dan zonasi dikerahkan langsung ke seluruh wilayah Jakarta. Sejak subuh, tepatnya pukul 04.30 WIB, seluruh bus telah diberangkatkan dari Unit Pengelola Angkutan Sekolah (UPAS), Jakarta Timur.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, hari pertama masuk sekolah kerap memicu kepadatan lalu lintas. Oleh karena itu, penyiagaan personel di lapangan menjadi langkah krusial untuk mengurai potensi kemacetan.

"Pada hari pertama masuk sekolah ini kami mengoperasikan 235 bus sekolah untuk melayani para pelajar di DKI Jakarta," ujar Budi Awaluddin, Senin (13/7).

Budi juga menekankan pentingnya profesionalisme para petugas di lapangan. Keamanan para pelajar di atas kabin bus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

"Kami berpesan kepada seluruh awak bus agar selalu mengutamakan keselamatan, memastikan kondisi kendaraan tetap prima, serta menjadi teladan bagi pengguna jalan dengan mematuhi seluruh peraturan lalu lintas," tambahnya.