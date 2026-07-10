Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Jumat, 10 Juli 2026 | 18.57 WIB

Pemprov DKI Lanjutkan Normalisasi Kali Ciliwung, Rp 300 M Disiapkan untuk Bebaskan Lahan

Sejumlah petugas gabungan membersihkan lingkungan dia skitar Kali Ciliwung, Rawajati, Jakarta. (Dok/JawaPos.com) - Image

Sejumlah petugas gabungan membersihkan lingkungan dia skitar Kali Ciliwung, Rawajati, Jakarta. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung kembali melanjutkan proyek normalisasi Kali Ciliwung yang sempat terhenti selama beberapa tahun.

Langkah ini diawali dengan percepatan pembebasan lahan di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, guna menyambung kembali pembangunan tanggul yang tertunda.

Hingga saat ini, dari total rencana pembangunan tanggul sepanjang 33,69 kilometer, Pemprov DKI masih harus menuntaskan pembebasan lahan untuk 16,55 kilometer sisanya. Kelurahan Cawang kini menjadi fokus utama pergerakan di lapangan.

Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat meninjau langsung perkembangan proyek di Kelurahan Cawang, Jumat (10/7). Ia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembebasan lahan di wilayah tersebut sebelum tahun ini berakhir.

"Alhamdulillah, di RW 03 Kelurahan Cawang ini dari target 170 bidang, telah selesai 62 bidang. Namun, hingga akhir tahun ini kami menargetkan seluruh proses pembebasan dapat diselesaikan," ujar Gubernur Pramono.

Politikus PDIP ini berharap percepatan ini mampu mengoptimalkan kinerja Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta yang selama ini kerap terhambat dalam melakukan penataan sungai di lapangan.

"Program ini merupakan kelanjutan dari normalisasi yang sempat terhenti cukup lama. Mudah-mudahan upaya ini dapat memperbesar kapasitas aliran sungai sehingga ketika terjadi banjir, dampaknya tidak lagi seperti sebelumnya," imbuhnya.

 

Kucuran Dana Rp 300 Miliar dan Target HUT Jakarta

Demi memuluskan ambisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2026. Dana ini dialokasikan khusus untuk pembebasan lahan serta penanganan di tiga sungai krusial: Kali Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Kembalikan Kejayaan Ciliwung, Ribuan Ikan Tengadak dan Tawes Dilepas di Bogor - Image
Berita Daerah

Kembalikan Kejayaan Ciliwung, Ribuan Ikan Tengadak dan Tawes Dilepas di Bogor

Kamis, 30 April 2026 | 17.18 WIB

Halte Setiabudi Integritas Resmi Hadir di Jakarta, KPK: Upaya Membumikan Nilai-nilai Antikorupsi di Kehidupan Masyarakat - Image
Nasional

Halte Setiabudi Integritas Resmi Hadir di Jakarta, KPK: Upaya Membumikan Nilai-nilai Antikorupsi di Kehidupan Masyarakat

Minggu, 21 Juni 2026 | 22.44 WIB

Pemprov DKI Targetkan Penanganan Kekerasan Perempuan Anak Maksimal 24 Jam - Image
Jabodetabek

Pemprov DKI Targetkan Penanganan Kekerasan Perempuan Anak Maksimal 24 Jam

Jumat, 5 Juni 2026 | 03.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

4

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

5

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

6

10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

7

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

8

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

9

Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

10

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore