Pemprov DKI Lanjutkan Normalisasi Kali Ciliwung, Rp 300 M Disiapkan untuk Bebaskan Lahan

Sejumlah petugas gabungan membersihkan lingkungan dia skitar Kali Ciliwung, Rawajati, Jakarta. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung kembali melanjutkan proyek normalisasi Kali Ciliwung yang sempat terhenti selama beberapa tahun.
Langkah ini diawali dengan percepatan pembebasan lahan di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, guna menyambung kembali pembangunan tanggul yang tertunda.
Hingga saat ini, dari total rencana pembangunan tanggul sepanjang 33,69 kilometer, Pemprov DKI masih harus menuntaskan pembebasan lahan untuk 16,55 kilometer sisanya. Kelurahan Cawang kini menjadi fokus utama pergerakan di lapangan.
Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat meninjau langsung perkembangan proyek di Kelurahan Cawang, Jumat (10/7). Ia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembebasan lahan di wilayah tersebut sebelum tahun ini berakhir.
"Alhamdulillah, di RW 03 Kelurahan Cawang ini dari target 170 bidang, telah selesai 62 bidang. Namun, hingga akhir tahun ini kami menargetkan seluruh proses pembebasan dapat diselesaikan," ujar Gubernur Pramono.
Politikus PDIP ini berharap percepatan ini mampu mengoptimalkan kinerja Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta yang selama ini kerap terhambat dalam melakukan penataan sungai di lapangan.
"Program ini merupakan kelanjutan dari normalisasi yang sempat terhenti cukup lama. Mudah-mudahan upaya ini dapat memperbesar kapasitas aliran sungai sehingga ketika terjadi banjir, dampaknya tidak lagi seperti sebelumnya," imbuhnya.
Demi memuluskan ambisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2026. Dana ini dialokasikan khusus untuk pembebasan lahan serta penanganan di tiga sungai krusial: Kali Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama.
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