Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Senin, 13 Juli 2026 | 23.54 WIB

Sengketa Tuntas, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Resmi Buka MPLS 500 Siswa SMA/SMK Triguna

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 di SMA/SMK Triguna Utama UIN Syarif Hidayatullah. (Istimewa)

 

JawaPos.com - SMA/SMK Triguna Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi menggelar pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027. Kegiatan ini sekaligus menandai berakhirnya sengketa pengelolaan aset UIN Jakarta.
 
Lebih dari 500 peserta didik baru mengikuti MPLS. Pembukaan dipimpin oleh Wakil Rektor II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Dewan Pembina Yayasan Perguruan Triguna Utama Syarif Hidayatullah, Prof. Imam Subhi.
 
UIN memastikan proses belajar siswa tidak akan terganggu setelah sengketa tuntas. Oleh karena itu, orang tua tidak perlu khawatir melepas anak-anaknya mengeyam pendidikan.
 
"MPLS merupakan langkah awal bagi peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah, membangun karakter, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Kami ingin melahirkan lulusan yang memiliki wawasan kebangsaan, berdaya saing global, dan siap memberikan kontribusi bagi bangsa," ujar Imam, Senin (13/7).
 
 
Imam menegaskan, yayasan akan menjaga kepercayaan masyarakat. UIN akan memberikan pendidikan berkualitas bagi seluruh siswa.
 
Sementara itu, Ketua Yayasan, Prof. Siti Nurul Azkiyah, menekankan pentingnya membangun kedisiplinan sejak hari pertama masuk sekolah. Menurutnya, MPLS menjadi fondasi untuk membentuk budaya belajar yang positif sekaligus membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah.
 
"Kedisiplinan dan kesiapan mengikuti proses pembelajaran merupakan modal utama dalam meraih prestasi. Kami berharap seluruh siswa baru dapat memanfaatkan masa MPLS untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun karakter yang unggul," kata Siti.
 
Tim Kuasa Hukum UIN Jakarta, Alwanih menambahkan, perlu membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif. Dengan begitu, seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang optimal.
 
"Ekosistem sekolah yang sehat adalah ekosistem yang memberikan ruang belajar bagi semua peserta didik sesuai kebutuhannya, didukung kolaborasi antara siswa, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.
 
Dengan pembukaan MPLS ini, SMA/SMK Triguna UIN Jakarta berharap seluruh peserta didik baru dapat beradaptasi dengan baik, memahami budaya akademik sekolah, serta tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Dispendik Surabaya Pastikan Tak Ada Lagi Perpeloncoan di MPLS 2026 - Image
Surabaya Raya

Dispendik Surabaya Pastikan Tak Ada Lagi Perpeloncoan di MPLS 2026

Senin, 13 Juli 2026 | 22.20 WIB

Demi Antar Anak di Hari Pertama MPLS, Ayah di Surabaya Rela Tinggalkan Pekerjaan Sejenak - Image
Surabaya Raya

Demi Antar Anak di Hari Pertama MPLS, Ayah di Surabaya Rela Tinggalkan Pekerjaan Sejenak

Senin, 13 Juli 2026 | 19.01 WIB

Kronologi Teror Bom Saat Upacara MPLS, SDN Srengseng Sawah 15 Disterilkan Gegana - Image
Jabodetabek

Kronologi Teror Bom Saat Upacara MPLS, SDN Srengseng Sawah 15 Disterilkan Gegana

Senin, 13 Juli 2026 | 18.32 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal! - Image
1

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

7

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

8

Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore