Sengketa Tuntas, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Resmi Buka MPLS 500 Siswa SMA/SMK Triguna

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 di SMA/SMK Triguna Utama UIN Syarif Hidayatullah. (Istimewa)

JawaPos.com - SMA/SMK Triguna Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi menggelar pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027. Kegiatan ini sekaligus menandai berakhirnya sengketa pengelolaan aset UIN Jakarta.

Lebih dari 500 peserta didik baru mengikuti MPLS. Pembukaan dipimpin oleh Wakil Rektor II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Dewan Pembina Yayasan Perguruan Triguna Utama Syarif Hidayatullah, Prof. Imam Subhi.

UIN memastikan proses belajar siswa tidak akan terganggu setelah sengketa tuntas. Oleh karena itu, orang tua tidak perlu khawatir melepas anak-anaknya mengeyam pendidikan.

"MPLS merupakan langkah awal bagi peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah, membangun karakter, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Kami ingin melahirkan lulusan yang memiliki wawasan kebangsaan, berdaya saing global, dan siap memberikan kontribusi bagi bangsa," ujar Imam, Senin (13/7).

Imam menegaskan, yayasan akan menjaga kepercayaan masyarakat. UIN akan memberikan pendidikan berkualitas bagi seluruh siswa.

Sementara itu, Ketua Yayasan, Prof. Siti Nurul Azkiyah, menekankan pentingnya membangun kedisiplinan sejak hari pertama masuk sekolah. Menurutnya, MPLS menjadi fondasi untuk membentuk budaya belajar yang positif sekaligus membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah.

"Kedisiplinan dan kesiapan mengikuti proses pembelajaran merupakan modal utama dalam meraih prestasi. Kami berharap seluruh siswa baru dapat memanfaatkan masa MPLS untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun karakter yang unggul," kata Siti.

Tim Kuasa Hukum UIN Jakarta, Alwanih menambahkan, perlu membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif. Dengan begitu, seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang optimal.

"Ekosistem sekolah yang sehat adalah ekosistem yang memberikan ruang belajar bagi semua peserta didik sesuai kebutuhannya, didukung kolaborasi antara siswa, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Dengan pembukaan MPLS ini, SMA/SMK Triguna UIN Jakarta berharap seluruh peserta didik baru dapat beradaptasi dengan baik, memahami budaya akademik sekolah, serta tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.