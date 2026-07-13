Kronologi Teror Bom Saat Upacara MPLS, SDN Srengseng Sawah 15 Disterilkan Gegana

ILUSTRASI: Petugas Gegana berjaga di dekat rumah di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Kamis (1/8) yang diduga dihuni oleh tiga terduga teroris. (Ananto Pradana/Antara)
JawaPos.com - Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (13/7), mendadak berubah tegang. Pihak kepolisian langsung bergerak cepat menelusuri dugaan teror bom di SDN 15 Jagakarsa tersebut saat upacara sedang berlangsung.
Kepolisian bergerak setelah menerima laporan mengenai pesan ancaman yang beredar di kalangan guru. Untuk mengamankan situasi, seluruh siswa dan tenaga pengajar langsung dievakuasi keluar dari area sekolah.
Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi, mengonfirmasi bahwa unit penjinak bom dan antiteror telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran menyeluruh.
"Ini sudah dicek Gegana dan Densus 88. Nihil, tapi masih disisir," ujar Kompol Nurma Dewi, Senin (13/7).
Kronologi Penemuan Pesan Ancaman
Nurma menjelaskan, ancaman tersebut pertama kali beredar melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, informasi itu baru diketahui sesaat setelah upacara bendera selesai dilaksanakan. Pihak sekolah yang menyadari bahaya tersebut segera menghubungi aparat penegak hukum.
"Laporannya 07.30 WIB tapi memang di WA itu orang lagi pada upacara. Sudah upacara baru liat WA-nya kita langsung datang semuanya camat, lurah," ungkap Nurma menjelaskan urutan kejadian.
Respons cepat segera diambil oleh otoritas gabungan setempat begitu menerima laporan formal dari pihak sekolah.
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Pengamanan Ketat di Lokasi Kejadian
Petugas dari Polsek Jagakarsa, Brimob, TNI, serta instansi terkait telah berada di lokasi untuk melakukan sterilisasi dan pemeriksaan guna memastikan kondisi di lapangan. Langkah sterilisasi terus berjalan guna memastikan lingkungan sekolah benar-benar aman.
"Anak-anak sudah dievakuasi, kita arahkan keluar sekolah dulu," terangnya.
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